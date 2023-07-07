Битимуть у місця скупчення російських військ: як касетні боєприпаси допоможуть ЗСУ

Касетні боєприпаси, які можуть передати Україні у межах нової військової допомоги від США, не змінять суттєво хід війни. Втім, цей тип зброї є ефективним проти ворожої піхоти.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Він закликав не переоцінювати важливість касетних боєприпасів.

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"Це не та зброя, яка допоможе нам одразу перемогти у війні, але вона додасть певної потужності нашим наступальним діям. Касетні боєприпаси розлітаються кілька разів і таким чином можна накрити досить великий радіус території та ефективніше вражати живу силу ворога", – пояснив військовий.

Касетні боєприпаси не використовують для руйнування фортифікаційних споруд чи важкої техніки. Це здебільшого протипіхотна зброя.

Загроза для цивільних

Правозахисники із Human Rights Watch, які працюють у межах риторики Кремля, заявили, що Білий дім не повинен надавати Україні касетні боєприпаси. Мовляв, вони не є високоточною зброєю та можуть становити серйозну загрозу для цивільного населення.

"При цьому Росія із самого початку повномасштабного вторгнення неодноразово застосовувала касетні боєприпаси проти українців, і до сьогоднішнього дня Human Rights Watch це не турбувало", – зауважив Гетьман.

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Як Україна використає касетну зброю

Якщо цей тип зброї все ж таки надійде до України, очевидно, що його використовуватимуть лише у тих зонах бойових дій, які є віддаленими від цивільного населення та населених пунктів.

Касетні боєприпаси містять від двох до кількох сотень однотипних касетних бойових елементів і вважаються небезпечними для цивільного населення. Ці боєприпаси можуть не розриватися одразу і становити небезпеку на багато років після завершення війни.

"Є місця де може бути доволі велике скупчення російських військових і саме там будуть застосовуватись ці боєприпаси. Це дозволить нам зекономити снаряди та збільшити наші артилерійські можливості", – додав майор запасу ЗСУ.

Згідно із деякими неофіційними джерелами, Україні можуть надати не тільки гармати для систем залпового вогню, а й авіабомби із касетними засобами ураження.

Військова допомога для України