Будут бить по местам скопления российских войск: как кассетные боеприпасы помогут ВСУ

Кассетные боеприпасы, которые могут передать Украине в рамках новой военной помощи от США, существенно не изменят ход войны. Впрочем, этот тип оружия эффективен против вражеской пехоты.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Он призвал не переоценивать важность кассетных боеприпасов

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"Это не то оружие, которое поможет нам сразу победить в войне, но оно придаст определенную мощь нашим наступательным действиям. Кассетные боеприпасы разлетаются несколько раз и таким образом можно накрыть достаточно большой радиус территории и эффективнее поражать живую силу врага", – объяснил военный.

Кассетные боеприпасы не используются для разрушения фортификационных сооружений или тяжелой техники. Это в основном противопехотное оружие.

Угроза для гражданских

Правозащитники из Human Rights Watch, работающие в рамках риторики Кремля, заявили, что Белый дом не должен предоставлять Украине кассетные боеприпасы. Мол, это не высокоточное оружие и оно может представлять серьезную угрозу для гражданского населения.

"При этом Россия с начала полномасштабного вторжения неоднократно применяла кассетные боеприпасы против украинцев, и до сегодняшнего дня Human Rights Watch это не беспокоило", – отметил Гетьман.

Кассетные боеприпасы не изменят ход войны в Украине: смотрите видео

Как Украина использует кассетное оружие

Если этот тип оружия все же поступит в Украину, очевидно, что его будут использовать только в зонах боевых действий, отдаленных от гражданского населения и населенных пунктов.

Кассетные боеприпасы содержат от двух до нескольких сотен однотипных кассетных боевых элементов и считаются опасными для гражданского населения. Эти боеприпасы могут не разрываться сразу и представлять опасность на многие годы после окончания войны.

"Есть места, где может быть достаточно большое скопление российских военных, и именно там будут применяться эти боеприпасы. Это позволит нам сэкономить снаряды и увеличить наши артиллерийские возможности", – добавил майор запаса ВСУ.

Согласно некоторым неофициальным источникам, Украине могут предоставить не только пушки для систем залпового огня, но и авиабомбы с кассетными средствами поражения.

Военная помощь для Украины