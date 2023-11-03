"Перемолоти якомога більше": політтехнолог припустив, чому Захід дозує постачання зброї Україні

У ніч на 3 листопада ворог знову атакував Україну "Шахедами". Президент Володимир Зеленський попередив, що з наближенням зими російські терористи намагатимуться завдати нам ще більшої шкоди, але отримають потужну відповідь.

Для того, щоб протистояти окупантам нам потрібно ще більше систем ППО. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що від наших партнерів ми вже отримали певну кількість, але її недостатньо.

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Чому Захід зволікає з військовою допомогою

Україні потрібно посилити протиповітряну оборону, адже систем не вистачає, їх треба переміщувати. Окрім ППО, є нестача у зарядах та ракетах. Росіяни також не втрачають часу, а модернізують свої системи.

За словами політтехнолога, зволікання з допомогою завжди збільшує кількість жертв. Сьогодні лінія фронту практично не рухається, а постачання нам організовують не в тій кількості, в якій потрібно.

Можливо, це стратегія, що ми маємо за якийсь період перемолоти певну кількість російської техніки, зробити так, щоб її не можна було відновити. Росія загалом уже не може виробляти багато техніки через санкції, дефіцит компонентів і так далі,

– сказав Борис Тизенгаузен.

Ймовірно, таке дозоване постачання пов'язане з тим, що наші партнери хочуть побачити певний відсоток знищеної російської техніки.

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Не відомо, чи може Україна якось вплинути на швидкість та кількість допомоги від Заходу, але у будь-якому разі такі намагання є.

"Матеріали, заяви, які надходять від Валерія Залужного, Володимира Зеленського мають певні посили до наших партнерів. Почують вони їх чи ні? От ATACMS отримали", – додав Тизенгаузен.

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