Скоро може настати критична дата у питанні допомоги Україні від США, – Шейтельман

Конгрес досі не ухвалив законопроєкт, де йдеться про подальшу військову допомогу для України. Можливо, вже найближчим часом ситуація хоч трохи просунеться вперед.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він сподівається, що найближчим часом може статися певний прогрес щодо військової допомоги для України.

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Чого очікувати далі

Як наголосив Шейтельман, після того, як раніше Сенат ухвалив законопроєкт про військову допомогу для України, Ізраїлю, документ мають схвалити у Палаті представників. Але тамтешній спікер Майк Джонсон досі не виставив його на голосування. А тепер починає розповідати про альтернативний законопроєкт.

Я думаю, що 22 березня може бути злам у цьому питанні. Там щось закінчується. Є дві паралельні процедури затвердження цього законопроєкту. За однією – Джонсон просто ставить це на голосування. За іншою – йде збір підписів, аби провести це в обхід Джонсона. 22 березня, здається, має бути дедлайн. Там сходиться час закінчення двох процедур,

– сказав Шейтельман.

Якщо таки вдасться набрати достатню кількість підписів, то Джонсон опиниться у неприємній ситуації, адже законопроєкт ухвалять без нього. Але в такому випадку він, найімовірніше, сам поставить все на голосування. Потрібно стежити за ситуацією. Але не виключено, що ці "політичні ігри" і далі продовжаться.

Якщо будуть підписи, то законопроєкт ухвалять без Джонсона. Але, якщо він це побачить, то сам це все поставить. Тому в нас цього тижня може бути критична дата у цьому питанні,

– зауважив Шейтельман.

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