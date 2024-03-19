Скоро может наступить критическая дата в вопросе помощи Украине от США, – Шейтельман
Конгресс до сих пор не принял законопроект о дальнейшей военной помощи для Украины. Возможно, уже в ближайшее время ситуация хоть немного продвинется вперед.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он надеется, что в ближайшее время может пойти определенный прогресс по военной помощи для Украины.
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Чего ожидать дальше
Как отметил Шейтельман, после того, как ранее Сенат принял законопроект о военной помощи для Украины, Израиля, документ должны одобрить в Палате представителей. Но тамошний спикер Майк Джонсон до сих пор не выставил его на голосование. А теперь начинает рассказывать об альтернативном законопроекте.
Я думаю, что 22 марта может быть перелом в этом вопросе. Там что-то заканчивается. Есть две параллельные процедуры утверждения этого законопроекта. По одной – Джонсон просто ставит это на голосование. По другой – идет сбор подписей, чтобы провести это в обход Джонсона. 22 марта, кажется, должен быть дедлайн. Там сходится время окончания двух процедур,
– сказал Шейтельман.
Если таки удастся набрать достаточное количество подписей, то Джонсон окажется в неприятной ситуации, ведь законопроект примут без него. Но в таком случае он, вероятнее всего, сам поставит все на голосование. Нужно следить за ситуацией. Но не исключено, что эти "политические игры" и дальше продолжатся.
Если будут подписи, то законопроект примут без Джонсона. Но, если он это увидит, то сам это все поставит. Поэтому у нас на этой неделе может быть критическая дата в этом вопросе,
– отметил Шейтельман.
Военная помощь от США: коротко
- Соединенные Штаты до сих пор не проголосовали за продление военной помощи для Украины. Спикер Джонсон теперь готовит альтернативный законопроект, где Киеву предлагают оказывать помощь в кредит или через ленд-лиз.
- Глава Пентагона Ллойд Остин на заседании "Рамштайн" заявил, что коалиция не допустит, чтобы Украина проиграла. Партнеры понимают, что условия, в которых ведет бой украинская армия, являются чрезвычайно сложными.
- Недавно США выделили Украине военную помощь на 300 миллионов долларов. Там назвали это "уникальным случаем". Сейчас Штаты не смогут выделить еще один такой пакет помощи, пока не будет принят соответствующий законопроект.