Скоро может наступить критическая дата в вопросе помощи Украине от США, – Шейтельман

Конгресс до сих пор не принял законопроект о дальнейшей военной помощи для Украины. Возможно, уже в ближайшее время ситуация хоть немного продвинется вперед.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он надеется, что в ближайшее время может пойти определенный прогресс по военной помощи для Украины.

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Чего ожидать дальше

Как отметил Шейтельман, после того, как ранее Сенат принял законопроект о военной помощи для Украины, Израиля, документ должны одобрить в Палате представителей. Но тамошний спикер Майк Джонсон до сих пор не выставил его на голосование. А теперь начинает рассказывать об альтернативном законопроекте.

Я думаю, что 22 марта может быть перелом в этом вопросе. Там что-то заканчивается. Есть две параллельные процедуры утверждения этого законопроекта. По одной – Джонсон просто ставит это на голосование. По другой – идет сбор подписей, чтобы провести это в обход Джонсона. 22 марта, кажется, должен быть дедлайн. Там сходится время окончания двух процедур,

– сказал Шейтельман.

Если таки удастся набрать достаточное количество подписей, то Джонсон окажется в неприятной ситуации, ведь законопроект примут без него. Но в таком случае он, вероятнее всего, сам поставит все на голосование. Нужно следить за ситуацией. Но не исключено, что эти "политические игры" и дальше продолжатся.

Если будут подписи, то законопроект примут без Джонсона. Но, если он это увидит, то сам это все поставит. Поэтому у нас на этой неделе может быть критическая дата в этом вопросе,

– отметил Шейтельман.

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