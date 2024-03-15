В Минобороны США сообщили, что первое в этом году выделение помощи по безопасности Украине на 300 миллионов долларов – "уникальный случай". Об этом сообщила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

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Будут ли еще такие "уникальные случаи"

Пресс-секретарь Министерства обороны США сообщила, что пока США не сможет выделить еще один такой военной помощи, как это было несколько дней назад. Она назвала выделение Украине последнего пакета помощи на 300 млн долларов "уникальным случаем".

Если будут какие-либо другие контракты, которые будут заключены в рамках тендера, мы, конечно, сообщим вам. Такое случается, но это были уникальные обстоятельства, – отметила Сингх.

По ее словам, министр обороны Ллойд Остин и президент Джо Байден считали, что важно использовать эти контракты для передачи Украине чрезвычайного пакета помощи в условиях наступления российской армии.

Она также рассказала, что министр обороны США Ллойд Остин и президент Джо Байден считали необходимым использовать эти контракты для передачи Украине экстренного пакета помощи в условиях активного наступления российской армии.

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