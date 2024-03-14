Любой вариант помощи Украине от США все же лучше, чем ничего. Такое мнение в эфире 24 Канала рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун. По его словам, такая инициатива от Джонсона связана с выборами в США.
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Альтернативный вариант помощи Украине
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что Конгресс готовит свой проект помощи Украине. В то же время он может выглядеть несколько иначе чем законопроект, за который ранее проголосовали в Сенате США. В частности, конгрессмены могут предложить поддержку Украине в виде кредита или ленд-лиза из соображений защиты американских налогоплательщиков.
Сейчас есть такая тенденция среди консервативных политиков, не только в США, как фискальная ответственность. То есть накануне выборов ключевая задача оппозиции продемонстрировать, что придя во властные кабинеты, они будут отвечать интересам своего общества и не будут тратить дополнительные ресурсы на программы, которые, по их мнению, не помогают США,
– отметил Максим Джигун.
Хотя, собственно, в случае с Украиной – это совсем другая ситуация, о чем говорил и сам Джонсон. По его словам, помощь Украине является важной для Соединенных Штатов.
"Сейчас это выглядит как компромиссный вариант, который могут принять. В наших условиях не просто нет возможности перебирать, у нас просто нет альтернатив. К сожалению, Европа сегодня не способна удовлетворить потребности Украины в оружии. Поэтому даже формат поддержки в виде кредитов был бы для нас полезным", – подчеркнул политолог.
Отличным вариантом помощи была бы программа ленд-лиза. Она как раз предусматривает поддержку тех государств, которые борются за ценности, важные для нацбезопасности США. Однако при нынешнем составе сил в Конгрессе США, получить достаточно голосов для ленд-лиза будет очень сложно. Ведь в этом случае республиканцы дали бы Джо Байдену инструмент для распоряжения огромными ресурсами. Этого они себе позволить не могут.
Поэтому, вероятно, помощь для Украины уменьшат с 60 миллиардов долларов до меньшей суммы. Кроме того, будет говориться о формате кредита.
Каникулы в Конгрессе
Кроме того, стоит заметить, что у конгрессменов после 22 марта снова начнутся двухнедельные каникулы. Поэтому лидер демократов в США призвал Конгресс в ближайшие дни все же принять законопроект о поддержке Украины на 60 миллиардов долларов.
В промежутках между работой в Конгрессе, законодатели едут на свои округа, потому что в США полностью мажоритарная система, и они должны работать с избирателями. Поэтому две недели выпадают – за это время ни комитетских заседаний, ни других обсуждений не будет. Каждая задержка со стороны представителей американской власти в вопросе поддержки Украины стоит для нас очень дорого,
– подчеркнул Джигун.
Поэтому если сейчас конгрессмены в быстром формате не примут законопроект, то к вопросу поддержки Украины смогут вернуться уже в апреле. К сожалению, из заявлений проукраинских политиков в США, понятно, что Конгресс не имеет особого стремления как можно скорее принять решение в поддержку Украины.
Это, конечно, связано с тем, что Дональд Трамп пытается использовать Украину как один из ключевых элементов в своей предвыборной кампании. Поэтому, к сожалению, прорыва в этом вопросе могут и не быть.
Последние новости о военной помощи США
- Соединенные Штаты впервые за 3 месяца объявили новый пакет помощи Украине на 300 миллионов долларов. В частности, в новый пакет помощи входят зенитные ракеты Stinger и дополнительные боеприпасы для HIMARS.
- В Палате представителей США могут выдвинуть законопроект о помощи Украине в обход решения спикера Джонсона. Для этого уже подготовили соответствующую петицию, которая позволит сделать подобный шаг. Петиции необходимы голоса большинства членов Конгресса.
- Из-за задержки с помощью для Украины в США больше всего страдают украинские военные. Российские оккупанты могут перехватить инициативу на поле боя из-за нехватки снарядов. Ведь фактически это позволяет российскому командованию по своему усмотрению увеличивать или уменьшать операции в любой точке фронта.