Любой вариант помощи Украине от США все же лучше, чем ничего. Такое мнение в эфире 24 Канала рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун. По его словам, такая инициатива от Джонсона связана с выборами в США.

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Альтернативный вариант помощи Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что Конгресс готовит свой проект помощи Украине. В то же время он может выглядеть несколько иначе чем законопроект, за который ранее проголосовали в Сенате США. В частности, конгрессмены могут предложить поддержку Украине в виде кредита или ленд-лиза из соображений защиты американских налогоплательщиков.

Сейчас есть такая тенденция среди консервативных политиков, не только в США, как фискальная ответственность. То есть накануне выборов ключевая задача оппозиции продемонстрировать, что придя во властные кабинеты, они будут отвечать интересам своего общества и не будут тратить дополнительные ресурсы на программы, которые, по их мнению, не помогают США,

– отметил Максим Джигун.

Хотя, собственно, в случае с Украиной – это совсем другая ситуация, о чем говорил и сам Джонсон. По его словам, помощь Украине является важной для Соединенных Штатов.

"Сейчас это выглядит как компромиссный вариант, который могут принять. В наших условиях не просто нет возможности перебирать, у нас просто нет альтернатив. К сожалению, Европа сегодня не способна удовлетворить потребности Украины в оружии. Поэтому даже формат поддержки в виде кредитов был бы для нас полезным", – подчеркнул политолог.

Отличным вариантом помощи была бы программа ленд-лиза. Она как раз предусматривает поддержку тех государств, которые борются за ценности, важные для нацбезопасности США. Однако при нынешнем составе сил в Конгрессе США, получить достаточно голосов для ленд-лиза будет очень сложно. Ведь в этом случае республиканцы дали бы Джо Байдену инструмент для распоряжения огромными ресурсами. Этого они себе позволить не могут.

Поэтому, вероятно, помощь для Украины уменьшат с 60 миллиардов долларов до меньшей суммы. Кроме того, будет говориться о формате кредита.

Каникулы в Конгрессе

Кроме того, стоит заметить, что у конгрессменов после 22 марта снова начнутся двухнедельные каникулы. Поэтому лидер демократов в США призвал Конгресс в ближайшие дни все же принять законопроект о поддержке Украины на 60 миллиардов долларов.

В промежутках между работой в Конгрессе, законодатели едут на свои округа, потому что в США полностью мажоритарная система, и они должны работать с избирателями. Поэтому две недели выпадают – за это время ни комитетских заседаний, ни других обсуждений не будет. Каждая задержка со стороны представителей американской власти в вопросе поддержки Украины стоит для нас очень дорого,

– подчеркнул Джигун.

Поэтому если сейчас конгрессмены в быстром формате не примут законопроект, то к вопросу поддержки Украины смогут вернуться уже в апреле. К сожалению, из заявлений проукраинских политиков в США, понятно, что Конгресс не имеет особого стремления как можно скорее принять решение в поддержку Украины.

Это, конечно, связано с тем, что Дональд Трамп пытается использовать Украину как один из ключевых элементов в своей предвыборной кампании. Поэтому, к сожалению, прорыва в этом вопросе могут и не быть.

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