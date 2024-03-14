Издание отмечает, что завод планируют открыть на австралийской военной базе на окраине Сиднея, ее название "Корпус 215".
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Первый иностранный завод США откроют в Австралии
Эту потребность объясняют тем, что использование боеприпасов в Украине и на Ближнем Востоке – от ракет до артиллерийских снарядов – подорвало способность американской промышленной базы удовлетворять спрос сполна. Сейчас возникли определенные трудности с тем, чтобы быстро пополнять истощенные запасы.
"Администрация президента США Джо Байдена пытается создать несколько производственных линий в странах-союзниках для критически важных видов вооружений, "хотя это нелегко", – говорится в статье.
Кроме того, в Европе производители сообщили, что им нужны долгосрочные заказы от правительств, которые бы предоставили им уверенности в расширении мощностей.
Как наладят производство в Австралии
Согласно плану, компания Lockheed, которая сейчас производит GMLRS только на одном заводе в Камдене (штат Арканзас, США), наймет 6 австралийских инженеров и отправит их на завод, чтобы они ознакомились с производственным процессом. Далее Lockheed будет отправлять полусобранные части ракет из США в Австралию, где они будут проходить окончательную сборку на новой производственной линии в "Корпусе 215".
Украине нужны боеприпасы
- Министр обороны Украины Рустем Умеров обратился к коллегам из ЕС, отметив, что войска России превосходят ВСУ по количеству боеприпасов в соотношении три к одному, а дефицит оружия в Украине с каждым днем становится все сильнее.
- Украине нужны 200 тысяч 155-мм снарядов в месяц. При этом армия России может получить почти вдвое больше боеприпасов, а из Северной Кореи в Россию поступило около миллиона снарядов.