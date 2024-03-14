Видання зазначає, що завод планують відкрити на австралійській військовій базі на околиці Сіднея, її назва "Корпус 215".
Дивіться також Білий дім сьогодні оголосить про відправку ракет ATACMS в Україну, – Politico
Перший іноземний завод США відкриють в Австралії
Цю потребу пояснюють тим, що використання боєприпасів в Україні та на Близькому Сході – від ракет до артилерійських снарядів — підірвало здатність американської промислової бази задовольняти попит сповна. Наразі виникли певні труднощі із тим, аби швидко поповнювати виснажені запаси.
"Адміністрація президента США Джо Байдена намагається створити кілька виробничих ліній у країнах-союзниках для критично важливих видів озброєнь, "хоча це нелегко", – ідеться у статті.
Крім того, в Європі виробники повідомили, що їм потрібні довгострокові замовлення від урядів, які б надали їм впевненості у розширенні потужностей.
Як налагодять виробництво в Австралії
Згідно з планом, компанія Lockheed, яка наразі виробляє GMLRS лише на одному заводі в Камдені (штат Арканзас, США), найме 6 австралійських інженерів і відрядить їх на завод, аби вони ознайомилися з виробничим процесом. Далі Lockheed відправлятиме напівзібрані частини ракет зі США до Австралії, де вони проходитимуть остаточну збірку на новій виробничій лінії в "Корпусі 215".
Україні потрібні боєприпаси
- Міністр оборони України Рустем Умєров звернувся до колег з ЄС, зазначивши, що війська Росії перевершують ЗСУ за кількістю боєприпасів у співвідношенні три до одного, а дефіцит зброї в Україні з кожним днем стає все сильнішим.
- Україні потрібні 200 тисяч 155-мм снарядів на місяць. При цьому армія Росії може отримати майже вдвічі більше боєприпасів, а з Північної Кореї в Росію надійшло близько мільйона снарядів.