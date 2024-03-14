Видання зазначає, що завод планують відкрити на австралійській військовій базі на околиці Сіднея, її назва "Корпус 215".

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Перший іноземний завод США відкриють в Австралії

Цю потребу пояснюють тим, що використання боєприпасів в Україні та на Близькому Сході – від ракет до артилерійських снарядів — підірвало здатність американської промислової бази задовольняти попит сповна. Наразі виникли певні труднощі із тим, аби швидко поповнювати виснажені запаси.

"Адміністрація президента США Джо Байдена намагається створити кілька виробничих ліній у країнах-союзниках для критично важливих видів озброєнь, "хоча це нелегко", – ідеться у статті.

Крім того, в Європі виробники повідомили, що їм потрібні довгострокові замовлення від урядів, які б надали їм впевненості у розширенні потужностей.

Як налагодять виробництво в Австралії

Згідно з планом, компанія Lockheed, яка наразі виробляє GMLRS лише на одному заводі в Камдені (штат Арканзас, США), найме 6 австралійських інженерів і відрядить їх на завод, аби вони ознайомилися з виробничим процесом. Далі Lockheed відправлятиме напівзібрані частини ракет зі США до Австралії, де вони проходитимуть остаточну збірку на новій виробничій лінії в "Корпусі 215".

Перша партія, а це близько десятка GMLRS австралійської збірки, буде випробувана до кінця 2025 року, а до кінця 2030-го Австралія має намір виробляти тисячі ракет щорічно, зокрема, і за межами Корпусу 215.

Україні потрібні боєприпаси