О ней и не только рассказал в традиционной военной сводке для 24 Канала военный эксперт Петр Черник.

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Возможности Patriot на фронте

Воздушные силы привлекают все доступные средства и инструменты, чтобы противодействовать вражеской тактической авиации, держать ее на расстоянии, а при случае уничтожать, об этом заявил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук. К тому же он отметил, что зенитно-ракетные подразделения, в том числе и Patriot, продолжают выполнять задачи в определенных прифронтовых территориях.

Черник отметил, что и сам президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что самолет России А-50 над акваторией Черного моря был уничтожен именно с Patriot. Штатная комплектация этого ЗРК предусматривает ракеты дальностью до 120 километров.

Но все движется очень и очень быстро, я думаю, что есть уже более дальнобойные системы. К тому же не забываем, что есть система SAMP/T, там есть задекларированные ракеты в пусках 340 и даже 600 километров,

– добавил военный эксперт.

Технические возможности этой войны, в частности развитие зенитно-ракетных комплексов, уже давно ушли вперед. О чем свидетельствует интеграция в пусковые установки "Бук" самой массовой ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder, которая запускается на расстояние до 20 километров.

Еще один пример – система ближнего боя Vampire, на основе неуправляемого авиационного реактивного снаряда 70-го миллиметра Hydra, который предназначен для массированных атак по скоплениям бронетехники и пехоты. Из нее сумели сделать такую универсальную вещь, что теперь ее можно ставить на Пикап и она по лазерному наведению на расстоянии до 3 – 4 километров способна бороться с "Шахедами".

"Все движется фантастически быстро вперед. Технологии развиваются невероятными скоростями", – подчеркнул Черник.

Война дронов и РЭБ

Главнокомандующий Украинской армии Александр Сырский заявил, что противостояние дронов сейчас вышло на первый план и только тот, кто первый сможет достичь отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу.

Черник объяснил, что системы РЭБ – это микроэлектроника, производственной базы которой на территории России нет. И Россия не выдерживает никакой конкуренции с тем, что способен производить коллективный Запад, особенно США. В конце концов на Тайване производится 70% всей мировой микроэлектроники, а эта страна заявила, что будет помогать Украине и делает все там, где никто не видит.

Я разделяю мнение, что ответ в том типе войны, который сейчас ведется – окопная война, лежит в отрыве в части, что касается радиоэлектронной борьбы. Но не забываем, что настоящий Game Challenger – это большое количество авиации и дальнобойных ракет. А если объективно – то все вместе,

– подчеркнул военный.

Ракеты ATACMS

The Wall Street Journal написали, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность передать Украине ракеты ATACMS дальностью до 290 километров. Ранее сообщалось, что США якобы не хотят передавать их, чтобы оставить на собственном вооружении, однако теперь у них появились ракеты нового поколения.

Черник убежден, что передача Украине этого вооружения очень вероятна. Главный вопрос только в количестве. Он отметил, что зона оккупации Украины достигает 100 – 120 километров, а Крым с севера на юг достигает 250 километров.

С ATACMS большой дальности мы сможем создать вплотную к середине медианы дальше, чем центр полуострова, оперативную угрозу их логистике. На эту минуту Крым насыщен огромным количеством как личного состава, так и техники, к тому же это большой склад боеприпасов,

– объяснил военный аналитик.

Эти ракеты идеально подходят для уничтожения железнодорожных узлов, ведь мы понимаем, что почти все, что подвозят оккупанты на фронт, идет именно через железную дорогу.

К тому же различных модификаций этих ракет на американских складах от 2 до 4 тысяч. Если Украина получит хотя бы несколько сотен, то это колоссально снизит логистику обеспечения врага.

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