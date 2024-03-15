Про неї і не лише розповів в традиційному військовому зведенні для 24 Каналу військовий експерт Петро Черник.

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Можливості Patriot на фронті

Повітряні сили залучають усі доступні засоби та інструменти, щоб протидіяти ворожій тактичній авіації, тримати її на відстані, а при нагоді знищувати, про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. До того ж він наголосив, що зенітно-ракетні підрозділи, зокрема і Patriot, продовжують виконувати завдання у визначених прифронтових територіях.

Черник зауважив, що і сам президент України Володимир Зеленський підтвердив, що літак Росії А-50 над акваторією Чорного моря був знищений саме з Patriot. Штатна комплектація цієї ЗРК передбачає ракети дальністю до 120 кілометрів.

Але все рухається дуже і дуже швидко, я думаю, що є вже більш далекобійні системи. До того ж не забуваємо, що є система SAMP/T, там є задекларовані ракети у пусках 340 та навіть 600 кілометрів,

– додав військовий експерт.

Технічні можливості цієї війни, зокрема розвиток зенітно-ракетних комплексів, вже давно пішли вперед. Про що свідчить інтеграція у пускові установки "Бук" наймасовішої ракети класу "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder, яка запускається на відстань до 20 кілометрів.

Ще один приклад – система ближнього бою Vampire, на основі некерованого авіаційного реактивного снаряда 70-го міліметру Hydra, який призначений для масованих атак по скупченнях бронетехніки та піхоти. З неї зуміли зробити таку універсальну річ, що тепер її можна ставити на Пікап і вона за лазерним наведенням на відстані до 3 – 4 кілометрів спроможна боротися з "Шахедами".

"Все рухається фантастично швидко вперед. Технології розвиваються неймовірними швидкостями", – наголосив Черник.

Війна дронів і РЕБ

Головнокомандувач Української армії Олександр Сирський заявив, що протистояння дронів зараз вийшло на перший план і тільки той, хто перший зможе досягти відриву від противника в цьому змаганні, буде мати шанс на перемогу.

Черник пояснив, що системи РЕБ – це мікроелектроніка, виробничої бази якої на території Росії немає. І Росія не витримує жодної конкуренції з тим, що спроможний виробляти колективний Захід, особливо США. Зрештою на Тайвані виробляється 70% усієї світової мікроелектроніки, а ця країна заявила, що допомагатиме Україні і робить все там, де ніхто не бачить.

Я поділяю думку, що відповідь в тому типі війни, який зараз ведеться – окопна війна, лежить у відриві в частині, що стосується радіоелектронної боротьби. Але не забуваємо, що справжній Game Challenger – це велика кількість авіації і далекобійних ракет. А якщо об'єктивно – то все разом,

– підкреслив військовий.

Ракети ATACMS

The Wall Street Journal написали, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість передати Україні ракети ATACMS дальністю до 290 кілометрів. Раніше повідомлялося, що США нібито не хочуть передавати їх, аби залишити на власному озброєнні, однак тепер в них з’явилися ракети новішого покоління.

Черник переконаний, що передача Україні цього озброєння є дуже ймовірною. Головне питання лише в кількості. Він зауважив, що зона окупації України сягає 100 – 120 кілометрів, а Крим з півночі на південь сягає 250 кілометрів.

З ATACMS великої дальності ми зможемо створити впритул до середини медіани далі, ніж центр півострова, оперативну загрозу їхній логістиці. На цю хвилину Крим насичений велетенською кількістю як особового складу, так і техніки, до того ж це великий склад боєприпасів,

– пояснив військовий аналітик.

Ці ракети ідеально підходять для знищення залізничних вузлів, адже ми розуміємо, що майже все, що підвозять окупанти на фронт, іде саме через залізничну дорогу.

До того ж різних модифікацій цих ракет на американських складах від 2 до 4 тисяч. Якщо Україна отримає хоча б кілька сотень, то це колосально понизить логістику забезпечення ворога.

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