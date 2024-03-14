Аналітики вважають, що росіяни зможуть зробити прорив на лінії фронту. Такий варіант розвитку подій може бути у разі, якщо кількість надання зброї нашій державі скорочуватиметься дедалі більше.

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Зможуть збільшувати або зменшувати масштаби

Російські війська можуть скористатися дефіцитом боєприпасів та іншого військового обладнання, спричиненими затримкою військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів.

Збереження Росією ініціативи на всьому театрі бойових дій збільшує ризики такого розвитку подій, дозволяючи російському військовому командуванню практично на власний розсуд збільшувати або зменшувати масштаби операцій в будь-якій точці лінії фронту,

– стверджують фахівці.

Ба більше, у зведенні згадується інтерв’ю німецького видання Der Spiegel із неназваними командирами української армії від 12 березня.

Командири заявили виданню, що майже усі українські частини й з’єднання потерпають від загальної нестачі боєприпасів, і що деякі українські підрозділи можуть утримувати свої поточні позиції лише завдяки тому, що російські війська "не атакують на повну силу".

Крім того, у звіті йдеться про те, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський попередив, що існує загроза просування російських підрозділів углиб українських формувань на певних ділянках фронту.

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