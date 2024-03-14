Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що після знищення щонайменше двох літаків А-50 окупанти можуть мати проблеми із виявленням української ППО.

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Як наголосив Світан, камера передаватиме картинку через модем прямо для операторів. Це може знадобитися, щоб фіксувати влучання та промахи. Також вони можуть спробувати виявити, де саме розташована українська ППО.

Однак зрозуміло, що зенітні ракетні комплекси та інші важливі засоби ППО не стоять на місці. Їх постійно переміщують, аби росіяни не могли їх виявити.

Окупантам потрібні додаткові засоби, щоб виявити місця розташування ЗРК. Їм не вдасться це зробити. Адже у нас діють алгоритми переміщення цих засобів. Виявити все це досить складно,

– сказав Світан.

Свого часу літаки А-50 дозволяли окупантам виявляти різні цілі на відстані до 600 кілометрів. Однак реально вони бачили на значно менші відстані, адже літак не підлітав занадто близько до лінії фронту. А після уражень, найімовірніше, ці А-50 працюватимуть ще далі від фронту.

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