Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что после уничтожения не менее двух самолетов А-50 оккупанты могут иметь проблемы с выявлением украинской ПВО.

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Как отметил Свитан, камера будет передавать картинку через модем прямо для операторов. Это может понадобиться, чтобы фиксировать попадания и промахи. Также они могут попытаться выявить, где именно расположена украинская ПВО.

Однако понятно, что зенитные ракетные комплексы и другие важные средства ПВО не стоят на месте. Их постоянно перемещают, чтобы россияне не могли их обнаружить.

Оккупантам нужны дополнительные средства, чтобы обнаружить места расположения ЗРК. Им не удастся это сделать. Ведь у нас действуют алгоритмы перемещения этих средств. Обнаружить все это достаточно сложно,

– сказал Свитан.

В свое время самолеты А-50 позволяли оккупантам обнаруживать различные цели на расстоянии до 600 километров. Однако реально они видели на значительно меньшие расстояния, ведь самолет не подлетал слишком близко к линии фронта. А после поражений, вероятнее всего, эти А-50 будут работать еще дальше от фронта.

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