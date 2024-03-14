Россия в основном применяет во время атак по территории Украины дроны-камикадзе из семьи Shahed. Речь идет о Shahed-131 и Shahed-136, которые прибыли в Россию еще в августе 2022 года.

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Оккупанты могут ставить блоки навигации на "Шахеды"

Вероятно, российские захватчики начали ставить на свои Shahed-136 блоки навигационной аппаратуры DGPS, или дифференцированного GPS. Сообщается, что теоретически они могут увеличить точность попадания вышеупомянутых вражеских дронов-камикадзе.

В частности, на обнародованных фотографиях можно увидеть некоторые элементы бортовой электроники. На кадрах видно блок аппаратуры, на котором были затерты все заводские маркировки. В то же время было нанесено фломастером DGPS и определенная комбинация цифр.

DGPS – это дифференциальная глобальная система позиционирования, которая обеспечивает повышенную точность местоположения. Такого рода навигационные системы могут иметь "двойное использование", и использоваться и для гражданской техники, например агротехники для точной обработки земли.

Отмечается, что для подобного режима работы необходимо использование двух приемников, один из которых стационарный и находится в точке с известными координатами, второй приемник является мобильным.

В то же время данные, полученные базовым приемником, затем идут для коррекции данных, собранных передвижным аппаратом, которая может происходить в режиме реального времени.

Однако пока такой мотив на самом деле трудно считать достаточно обоснованным, поскольку модем и видеокамера также можно использовать для того, чтобы отслеживать местонахождение летательного аппарата.

Оккупанты, вероятно, начали ставить на Shahed-136 блоки навигации DGPS / Фото "Defense Express"

Более того, стоит заметить и на блоке с маркировкой ADC-PLS-002, который ранее не упоминали во время исследований электроники на Shahed-136.

Поэтому, по состоянию на сейчас можно только предполагать, по одной из надписей на этом блоке, предназначен ли он для сбора данных о скорости полета летательного аппарата, а один из дронов вероятно подведен к трубке Пито, встроенной в крыло "Шахеда".