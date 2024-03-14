И это стало причиной, почему россияне продолжили наступать на поле боя. Об этом Столтенберг заявил во время пресс-конференции, передает корреспондента 24 Канала в Брюсселе.

Смотрите также США нашли 300 миллионов помощи: что останавливает от принятия большого пакета

Критика Столтенберга за недостаточную помощь Украине

По словам главы Альянса, у украинцев нет недостатка храбрости, у них – недостаток снарядов. Он призвал партнеров передать все необходимое оружие, чтобы улучшить позиции украинской армии на фронтовой линии.

Союзники по НАТО не обеспечивают Украину достаточным количеством боеприпасов, и это имеет последствия на поле боя каждый день. Тот факт, что россияне способны ежедневно превосходить украинцев в вооружении, конечно, является огромным вызовом. Это одна из причин, почему россияне смогли достичь определенных успехов на поле боя в течение последних недель и месяцев,

– сказал Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что США остаются крупнейшим поставщиком оружия и снарядов в Украину, однако ЕС и Канада также оказывают значительную поддержку.

По его словам, у Альянса есть потенциал и экономические мощности, чтобы обеспечить Украину всем необходимым. Генсек НАТО призвал партнеров наращивать помощь для Киева.

Бундерстаг снова не поддержал поставки ракет Taurus в Украину: основное