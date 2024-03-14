И это стало причиной, почему россияне продолжили наступать на поле боя. Об этом Столтенберг заявил во время пресс-конференции, передает корреспондента 24 Канала в Брюсселе.
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Критика Столтенберга за недостаточную помощь Украине
По словам главы Альянса, у украинцев нет недостатка храбрости, у них – недостаток снарядов. Он призвал партнеров передать все необходимое оружие, чтобы улучшить позиции украинской армии на фронтовой линии.
Союзники по НАТО не обеспечивают Украину достаточным количеством боеприпасов, и это имеет последствия на поле боя каждый день. Тот факт, что россияне способны ежедневно превосходить украинцев в вооружении, конечно, является огромным вызовом. Это одна из причин, почему россияне смогли достичь определенных успехов на поле боя в течение последних недель и месяцев,
– сказал Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что США остаются крупнейшим поставщиком оружия и снарядов в Украину, однако ЕС и Канада также оказывают значительную поддержку.
По его словам, у Альянса есть потенциал и экономические мощности, чтобы обеспечить Украину всем необходимым. Генсек НАТО призвал партнеров наращивать помощь для Киева.
Бундерстаг снова не поддержал поставки ракет Taurus в Украину: основное
- В четверг, 14 марта, немецкий Бундестаг в очередной раз отклонил резолюцию о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.
- Это предложение инициировал оппозиционный блок ХДС/ХСС.
- Так, 495 депутатов Бундестага не поддержали поставки немецкой крылатой ракеты Taurus. "За" проголосовали лишь 190 законодателей, а 5 депутатов воздержались. Стоит отметить, что в состав депутатской группы ХДС/ХСС входят 197 депутатов.