І це стало причиною, чому росіяни продовжили наступати на полі бою. Про це Столтенберг заявив під час пресконференції, передає кореспондента 24 Каналу у Брюсселі.

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Критика Столтенберга за недостатню допомогу Україні

За словами очільника Альянсу, в українців немає нестачі хоробрості, в них – нестача снарядів. Він закликав партнерів передати всю необхідну зброю, аби покращити позиції української армії на фронтовій лінії.

Союзники по НАТО не забезпечують Україну достатньою кількістю боєприпасів, і це має наслідки на полі бою кожного дня. Той факт, що росіяни здатні щодня перевершувати українців в озброєнні, звичайно, є величезним викликом. Це одна з причин, чому росіяни змогли досягти певних успіхів на полі бою протягом останніх тижнів і місяців,

– сказав Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що США залишаються найбільшим постачальником зброї та снарядів в Україну, проте ЄС і Канада також надають значну підтримку.

За його словами, у Альянсу є потенціал та економічні потужності, аби забезпечити Україну всім необхідним. Генсек НАТО закликав партнерів нарощувати допомогу для Києва.

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