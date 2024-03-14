І це стало причиною, чому росіяни продовжили наступати на полі бою. Про це Столтенберг заявив під час пресконференції, передає кореспондента 24 Каналу у Брюсселі.
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Критика Столтенберга за недостатню допомогу Україні
За словами очільника Альянсу, в українців немає нестачі хоробрості, в них – нестача снарядів. Він закликав партнерів передати всю необхідну зброю, аби покращити позиції української армії на фронтовій лінії.
Союзники по НАТО не забезпечують Україну достатньою кількістю боєприпасів, і це має наслідки на полі бою кожного дня. Той факт, що росіяни здатні щодня перевершувати українців в озброєнні, звичайно, є величезним викликом. Це одна з причин, чому росіяни змогли досягти певних успіхів на полі бою протягом останніх тижнів і місяців,
– сказав Столтенберг.
Генсек НАТО зазначив, що США залишаються найбільшим постачальником зброї та снарядів в Україну, проте ЄС і Канада також надають значну підтримку.
За його словами, у Альянсу є потенціал та економічні потужності, аби забезпечити Україну всім необхідним. Генсек НАТО закликав партнерів нарощувати допомогу для Києва.
Бундерстаг знову не підтримав постачання ракет Taurus в Україну: основне
- В четвер, 14 березня, німецький Бундестаг вчергове відхилив резолюцію щодо постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.
- Цю пропозицію ініціював опозиційний блок ХДС/ХСС.
- Так, 495 депутатів Бундестагу не підтримали постачання німецької крилатої ракети Taurus. "За" проголосували лише 190 законодавців, а 5 депутатів утрималися. Варто зазначити, що до складу депутатської групи ХДС/ХСС входять 197 депутатів.