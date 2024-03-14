За словами операційної директорки Ukraine Freedom Project Анни Швецової, Пентагон провалив останні шість аудитів. Тому ніхто не знає, скільки там насправді є коштів. У розмові з 24 Каналом вона відзначила, що 300 мільйонів не є великою сумою для США.

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"Це одна з претензій – вони не хочуть голосувати за пакет, який включає допомогу Україні, бо не знають, що у тому пакеті. Тому звідки вони взяли гроші – ми не знаємо, але розуміємо, що це для них невеликі кошти. Пентагон витрачає на рік близько трильйона доларів", – зауважила вона.

Чому республіканці не голосують за пакет

Щоб проголосувати за пакет допомоги, треба винести його, власне, на голосування. За словами Швецової, спікер палати представників США Майк Джонсон не хоче це робити, аби не втратити свою посаду.

"Минулий спікер Кевін Маккарті втратив роботу, бо виніс пакет на голосування про допомогу Україні. Він пройшов, але більшість республіканців проголосували проти. І вони ж проголосували, щоб зняти його з позиції спікера. Тому й Джонсон не хоче втрати свою посаду", – пояснила Швецова.

Чи є рішення проблеми

Щоб обійти Майка Джонсона і таки проголосувати за пакет допомоги, ініційовано дві петиції. Перша – від демократів, де треба зібрати 216 підписів. Станом на вечір 13 березня вже є 177.

"Деякі демократи не хочуть голосувати, бо цей пакет містить допомогу Ізраїлю. Крайні ліві демократи не підтримують його дії проти ХАМАС", – відзначила операційна директорка.

Також багато республіканців можуть не підтримати це, бо на їхню думку, такі петиції розхитують інституцію країни. А ті республіканці, які підтримують Україну, хочуть, щоб система працювала.

"Інша петиція безпосередньо від республіканців. Вони хочуть, щоб палата представників проголосувала за новий пакет допомоги – його урізану версію. В першому ми мали отримати 60 мільярдів доларів, а у другому – 47. Але він має включати те, що Україна просить, а не те, що не шкода США. За цю петицію тільки почалися збори. І є лише 14 підписів", – додала вона.

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