По словам операционного директора Ukraine Freedom Project Анны Швецовой, Пентагон провалил последние шесть аудитов. Поэтому никто не знает, сколько там на самом деле есть средств. В разговоре с 24 Каналом она отметила, что 300 миллионов не является большой суммой для США.

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"Это одна из претензий – они не хотят голосовать за пакет, который включает помощь Украине, потому что не знают, что в том пакете. Поэтому откуда они взяли деньги – мы не знаем, но понимаем, что это для них небольшие средства. Пентагон тратит в год около триллиона долларов", – отметила она.

Почему республиканцы не голосуют за пакет

Чтобы проголосовать за пакет помощи, надо вынести его, собственно, на голосование. По словам Швецовой, спикер палаты представителей США Майк Джонсон не хочет это делать, чтобы не потерять свою должность.

"Прошлый спикер Кевин Маккарти потерял работу, потому что вынес пакет на голосование о помощи Украине. Он прошел, но большинство республиканцев проголосовали против. И они же проголосовали, чтобы снять его с позиции спикера. Поэтому и Джонсон не хочет потери своей должности", – объяснила Швецова.

Есть ли решение проблемы

Чтобы обойти Майка Джонсона и таки проголосовать за пакет помощи, инициировано две петиции. Первая – от демократов, где надо собрать 216 подписей. По состоянию на вечер 13 марта уже есть 177.

"Некоторые демократы не хотят голосовать, потому что этот пакет содержит помощь Израилю. Крайние левые демократы не поддерживают его действия против ХАМАС", – отметила операционный директор.

Также многие республиканцы могут не поддержать это, потому что по их мнению, такие петиции расшатывают институты страны. А те республиканцы, которые поддерживают Украину, хотят, чтобы система работала.

"Другая петиция непосредственно от республиканцев. Они хотят, чтобы палата представителей проголосовала за новый пакет помощи – его урезанную версию. В первом мы должны были получить 60 миллиардов долларов, а во втором – 47. Но он должен включать то, что Украина просит, а не то, что не жалко США. За эту петицию только начались сборы. И есть только 14 подписей", – добавила она.

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