Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він сподівається, що найближчим часом може статися певний прогрес щодо військової допомоги для України.

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Чого очікувати далі

Як наголосив Шейтельман, після того, як раніше Сенат ухвалив законопроєкт про військову допомогу для України, Ізраїлю, документ мають схвалити у Палаті представників. Але тамтешній спікер Майк Джонсон досі не виставив його на голосування. А тепер починає розповідати про альтернативний законопроєкт.

Я думаю, що 22 березня може бути злам у цьому питанні. Там щось закінчується. Є дві паралельні процедури затвердження цього законопроєкту. За однією – Джонсон просто ставить це на голосування. За іншою – йде збір підписів, аби провести це в обхід Джонсона. 22 березня, здається, має бути дедлайн. Там сходиться час закінчення двох процедур,

– сказав Шейтельман.

Якщо таки вдасться набрати достатню кількість підписів, то Джонсон опиниться у неприємній ситуації, адже законопроєкт ухвалять без нього. Але в такому випадку він, найімовірніше, сам поставить все на голосування. Потрібно стежити за ситуацією. Але не виключено, що ці "політичні ігри" і далі продовжаться.

Якщо будуть підписи, то законопроєкт ухвалять без Джонсона. Але, якщо він це побачить, то сам це все поставить. Тому в нас цього тижня може бути критична дата у цьому питанні,

– зауважив Шейтельман.

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