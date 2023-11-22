Треба стукатись до суспільства: як Україні вплинути на настрої в США

Україні потрібно більше працювати за американським суспільством та переконувати його і надалі допомагати. Потрібно розширювати комунікацію та долучати сюди не лише президента.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що Україні потрібно шукати "ключик" до американського суспільства. Там є багато різних груп, з якими можна знайти спільну мову.

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Зараз Україна має дещо поверхневу комунікацію зі США. Потрібно це покращувати.

Умовно працювати з тою протестантською спільнотою. У нас зараз така поверхнева комунікація. Президент чи ще хтось може дати інтерв'ю відомим американським телеканалам або іншим ЗМІ. Але які настрої в американському суспільстві; як повпливати на зміну їх на користь Україні. В нас цим ніхто не займається,

– зазначив Тизенгаузен.

Україна має багато лобістів та симпатиків зі США. Однак потрібно продовжувати "стукатися" до усього суспільства.

До теми – дивіться розмову з Борисом Тизенгаузеном на ютубі 24 Каналу

Було б абсолютно нормально, якби Україна користувалася послугами білого лобізму. Він є законодавчо врегульованим в США. Немає нічого поганого в тому, щоб платити гроші за такі послуги.

Можемо організовувати зустрічі з сенаторами, конгресменами на низових рівнях. Не треба одному президенту брати на себе всю міжнародну комунікацію. Має бути багато робочих груп на різних напрямках, щоб ми вибудували цю інфраструктуру в США чи в тому ж ЄС,

– зазначив Тизенгаузен.

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