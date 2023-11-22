Надо стучать к обществу: как Украине повлиять на настроения в США

22 ноября 2023, 17:40
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Украине нужно больше работать по американскому обществу и убеждать его и дальше помогать. Следует расширять коммуникацию и приобщать сюда не только президента.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что Украине нужно искать "ключик" к американскому обществу. Там есть много разных групп, с которыми можно найти общий язык.

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Сейчас в Украины несколько поверхностная коммуникация с США. Надо это улучшать.

Условно работать с тем же протестантским сообществом. У нас сейчас такая поверхностная коммуникация. Президент или еще кто-нибудь может дать интервью известным американским телеканалам или другим СМИ. Но каковы настроения в американском обществе; как повлиять на изменение их в пользу Украины. У нас этим никто не занимается,
– отметил Тизенгаузен.

В Украины много лоббистов и симпатиков из США. Однако нужно продолжать "стучать" ко всему обществу.

К теме – смотрите разговор с Борисом Тизенгаузеном на ютубе 24 Канала

Было бы совершенно нормально, если бы Украина пользовалась услугами белого лоббизма. Он законодательно урегулирован в США. Нет ничего плохого в том, чтобы платить деньги за подобные услуги.

Мы можем организовывать встречи с сенаторами, конгрессменами на низовых уровнях. Не нужно одному президенту брать на себя всю международную коммуникацию. Должно быть много рабочих групп по разным направлениям, чтобы мы выстроили эту инфраструктуру в США или в том же ЕС,
– отметил Тизенгаузен.

Военная помощь от США: коротко

  • Соединенные Штаты пока не приняли окончательный бюджет на 2024 год. Там сейчас не прописана помощь Украине, Израилю и т.д. Но есть надежда, что после Дня благодарения этот процесс начнет двигаться вперед.
  • Президент США Джо Байден недавно обнародовал свою статью. Он там еще раз подчеркнул, что помощь Украине – это инвестиция в безопасность США.
  • 20 ноября в Пентагоне объявили о новый пакет военной помощи для Украины. Его стоимость – 100 миллионов долларов. Там, посреди всего, будет и одна установка HIMARS.

Автор: Петро Синєокий