Надо стучать к обществу: как Украине повлиять на настроения в США

Украине нужно больше работать по американскому обществу и убеждать его и дальше помогать. Следует расширять коммуникацию и приобщать сюда не только президента.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что Украине нужно искать "ключик" к американскому обществу. Там есть много разных групп, с которыми можно найти общий язык.

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Сейчас в Украины несколько поверхностная коммуникация с США. Надо это улучшать.

Условно работать с тем же протестантским сообществом. У нас сейчас такая поверхностная коммуникация. Президент или еще кто-нибудь может дать интервью известным американским телеканалам или другим СМИ. Но каковы настроения в американском обществе; как повлиять на изменение их в пользу Украины. У нас этим никто не занимается,

– отметил Тизенгаузен.

В Украины много лоббистов и симпатиков из США. Однако нужно продолжать "стучать" ко всему обществу.

К теме – смотрите разговор с Борисом Тизенгаузеном на ютубе 24 Канала

Было бы совершенно нормально, если бы Украина пользовалась услугами белого лоббизма. Он законодательно урегулирован в США. Нет ничего плохого в том, чтобы платить деньги за подобные услуги.

Мы можем организовывать встречи с сенаторами, конгрессменами на низовых уровнях. Не нужно одному президенту брать на себя всю международную коммуникацию. Должно быть много рабочих групп по разным направлениям, чтобы мы выстроили эту инфраструктуру в США или в том же ЕС,

– отметил Тизенгаузен.

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