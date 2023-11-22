Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що Україні потрібно шукати "ключик" до американського суспільства. Там є багато різних груп, з якими можна знайти спільну мову.
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Зараз Україна має дещо поверхневу комунікацію зі США. Потрібно це покращувати.
Умовно працювати з тою протестантською спільнотою. У нас зараз така поверхнева комунікація. Президент чи ще хтось може дати інтерв'ю відомим американським телеканалам або іншим ЗМІ. Але які настрої в американському суспільстві; як повпливати на зміну їх на користь Україні. В нас цим ніхто не займається,
– зазначив Тизенгаузен.
Україна має багато лобістів та симпатиків зі США. Однак потрібно продовжувати "стукатися" до усього суспільства.
До теми – дивіться розмову з Борисом Тизенгаузеном на ютубі 24 Каналу
Було б абсолютно нормально, якби Україна користувалася послугами білого лобізму. Він є законодавчо врегульованим в США. Немає нічого поганого в тому, щоб платити гроші за такі послуги.
Можемо організовувати зустрічі з сенаторами, конгресменами на низових рівнях. Не треба одному президенту брати на себе всю міжнародну комунікацію. Має бути багато робочих груп на різних напрямках, щоб ми вибудували цю інфраструктуру в США чи в тому ж ЄС,
– зазначив Тизенгаузен.
Військова допомога від США: коротко
- Сполучені Штати поки не ухвалили остаточний бюджет на 2024 рік. Там зараз не прописана допомога Україні, Ізраїлю тощо. Але є сподівання, що після Дня подяки цей процес почне рухатися вперед.
- Президент США Джо Байден нещодавно оприлюднив власну статтю. Він там ще раз підкреслив, що допомога Україні – це інвестиція в безпеку США.
- 20 листопада в Пентагоні оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його вартість – 100 мільйонів доларів. Там, серед усього, буде й одна установка HIMARS.