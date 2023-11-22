Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что Украине нужно искать "ключик" к американскому обществу. Там есть много разных групп, с которыми можно найти общий язык.
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Сейчас в Украины несколько поверхностная коммуникация с США. Надо это улучшать.
Условно работать с тем же протестантским сообществом. У нас сейчас такая поверхностная коммуникация. Президент или еще кто-нибудь может дать интервью известным американским телеканалам или другим СМИ. Но каковы настроения в американском обществе; как повлиять на изменение их в пользу Украины. У нас этим никто не занимается,
– отметил Тизенгаузен.
В Украины много лоббистов и симпатиков из США. Однако нужно продолжать "стучать" ко всему обществу.
К теме – смотрите разговор с Борисом Тизенгаузеном на ютубе 24 Канала
Было бы совершенно нормально, если бы Украина пользовалась услугами белого лоббизма. Он законодательно урегулирован в США. Нет ничего плохого в том, чтобы платить деньги за подобные услуги.
Мы можем организовывать встречи с сенаторами, конгрессменами на низовых уровнях. Не нужно одному президенту брать на себя всю международную коммуникацию. Должно быть много рабочих групп по разным направлениям, чтобы мы выстроили эту инфраструктуру в США или в том же ЕС,
– отметил Тизенгаузен.
Военная помощь от США: коротко
- Соединенные Штаты пока не приняли окончательный бюджет на 2024 год. Там сейчас не прописана помощь Украине, Израилю и т.д. Но есть надежда, что после Дня благодарения этот процесс начнет двигаться вперед.
- Президент США Джо Байден недавно обнародовал свою статью. Он там еще раз подчеркнул, что помощь Украине – это инвестиция в безопасность США.
- 20 ноября в Пентагоне объявили о новый пакет военной помощи для Украины. Его стоимость – 100 миллионов долларов. Там, посреди всего, будет и одна установка HIMARS.