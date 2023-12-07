Київ просить F-18 і Apache у США: у Зеленського пояснили запит на нові види зброї

На закритому засіданні українсько-американської конференції оборонних індустрій у Вашингтоні Міноборони України оголосило, яке озброєння необхідне ЗСУ, щоб продовжити протистояти російській навалі. Серед зброї, яку запросила Україна, вертольоти Apache, винищувачі F-18 та інша сучасна техніка та озброєння.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що Україна продемонструвала абсолютно прагматичний підхід, адже ми чітко розуміємо, що це за війна. Вона проаналізована щодо технологічних можливостей Росії, а також в контексті того, що ще Україна може використати для ефективнішої ліквідації резервів Росії.

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ЗСУ потрібні 300 – 400 танків

На думку Подоляка, це правильний підхід Міністерства оборони та Генерального штабу. Вони фіксують необхідність технологічних змін у стратегії деокупації.

Повернемось на рік назад, коли ми говорили, що нам необхідна бронетехніка. Якщо Росія використовує 500 танків, то 30, наприклад, танків однієї модифікації Challenger чи Abrams, не зовсім достатньо, щоб паритетно воювати,

– зауважив радник глави ОПУ.

ЗСУ потрібні 300 – 400 танків. Але відповідно до аналізу цієї війни, насамперед треба контролювати повітря та логістику.

А що таке повітря? Дрони, авіація, і це Apache. Це дозволить відігнати росіян і контролювати саме те, що відбувається по лінії фронту. Там "висить" безмежна кількість російських FPV-дронів, "Ланцети" тощо. Для того, щоб покінчити з російським домінуванням в повітрі, потрібні інструменти,

– пояснив Подоляк.

Щодо логістики, треба знищувати все на далекому підході, а також проводити контрбатарейну боротьбу на більшій відстані. Для цього є необхідність у далекобійних ракетах. А головне потрібні снаряди – у великій кількості. Ця потреба, зазначив він, нікуди не зникає.

Сенат США 6 грудня заблокував законопроєкт про допомогу Україні. посол України у США Оксана Маркарова наголосила, що проєкт може бути проголосований пізніше. Вона додала, що результати цього голосування не слід сприймати так, що нібито сенатори віддали голоси проти України. Республіканці не підтримали законопроєкт через те, що в ньому не було пункту щодо південного кордону США та змін в міграційній політиці.

Яка сучасна зброя необхідна ЗСУ для продовження війни: дивіться відео

Представники України в США на різних майданчиках, а туди відправилась велика представницька делегація у складі з міністром оборони, правильно ставлять питання.

"Вони говорять про перспективи цієї війни, про прогнозування щодо неї. Сьогодні маємо чітко зафіксувати, які інструменти будуть потрібні ЗСУ за два чи три місяці. Інакше може виникнути ситуація, коли ми почнемо знову щось робити, а за рік з'ясується: для того, щоб прибрати домінування Росії в повітрі, нам не вистачило якоїсь інструментальної бази", – підкреслив Михайло Подоляк.

Якої військової допомоги потребує Україна

До списку озброєння, яке Міноборони України запросило у США, входять: