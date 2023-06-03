Поки активно не обговорювалася: військовий оглядач назвав зброю, яка потужно допомогла б ЗСУ

Сьогодні Захід готовий постачати Україні ледь не всю номенклатуру озброєння. Особливих "червоних ліній" сьогодні немає.

Щоправда, нам дуже допомогли б "Томагавк", які завдавали б ударів. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Варте уваги Знищують бункери та б'ють на 500 кілометрів: чому ракети Taurus стануть страшним сном для Росії

"Зараз ми обговорюємо і літаки, і зенітно-ракетні комплекси, і танки, і артилерію. Усе це або постачається, або планується постачати Україні", – акцентував військовий експерт.

Які є обмеження

За словами Мусієнка, принципове рішення з точки зору "червоних ліній" – удари по території Росії. Це обмеження зберігається для наших партнерів. На різних майданчиках ми чуємо про те, що вони виступають проти того, щоб Україна застосовувала надану зброю на території Росії.

Відтак питання того, чи потрібні нам зараз ракети на 1000 кілометрів відпадає. Можливо, і треба. Але, якщо їх не застосовувати на території Росії, нам достатньо радіусу дії 300 – 400 кілометрів, аби все знищувати на окупованих територіях,

– зауважив військовий експерт.

Військовий експерт підкреслив, що сьогодні діє лише одна угода щодо обмеження експортних зразків ракет дальністю 250 – 300 кілометрів. Якщо Україна зможе виготовляти ракети дальністю 700 кілометрів для власного використання – нам ніхто не може це заборонити. Немає жодних угод, які б нас в цьому плані обмежували.

Але у випадку продажу іншим країнам ми будемо обмежені дальністю 300 кілометрів.

"До речі, цей аргумент використовують і британці, і французи, які постачають нам Storm Shadow та Scalp. Сподіваюся, і німці нам постачатимуть аналог – ракети Taurus. Вони посилаються на угоду, яка обмежує експортні варіанти подібного типу ракет", – підсумував Олександр Мусієнко.

Мусієнко про "червоні лінії" щодо озброєння: дивіться відео

Чи готові ЗСУ до контрнаступу