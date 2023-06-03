Пока активно не обсуждалась: военный обозреватель назвал оружие, которое могло бы помочь ВСУ

Сегодня Запад готов поставлять Украине чуть ли не всю номенклатуру вооружения. Особых "красных линий" сегодня нет.

Правда, нам бы очень помогли "Томагавк", которые наносили бы удары. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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"Сейчас мы обсуждаем и самолеты, и зенитно-ракетные комплексы, и танки, и артиллерию. Все это либо поставляется, либо планируется поставлять Украину", – подчеркнул военный эксперт.

Каковы ограничения

По словам Мусиенко, принципиальное решение с точки зрения "красных линий" – удары по территории России. Это ограничение сохраняется для наших партнеров. На разных площадках мы слышим о том, что они выступают против того, чтобы Украина применяла предоставленное оружие на территории России.

Следовательно, вопрос того, нужны ли нам сейчас ракеты на 1000 километров отпадает. Может, и нужны. Но, если их не применять на территории России, нам достаточно радиуса действия 300 – 400 километров, чтобы все уничтожать на оккупированных территориях.

– заметил военный эксперт.

Военный эксперт подчеркнул, что сегодня действует только одно соглашение по ограничению экспортных образцов ракет дальностью 250 – 300 километров. Если Украина сможет производить ракеты дальностью 700 километров для собственного использования – нам никто не может это запретить. Нет никаких соглашений, которые нас в этом плане ограничивали.

Но в случае продажи другим странам мы будем ограничены дальностью 300 километров.

"Кстати, этот аргумент используют и британцы, и французы, поставляющие нам Storm Shadow и Scalp. Надеюсь, и немцы нам будут поставлять аналог – ракеты Taurus. Они ссылаются на соглашение, ограничивающее экспортные варианты подобного типа ракет", – подытожил Александр Мусиенко.

Мусиенко о "красных линиях" по вооружению: смотрите видео

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