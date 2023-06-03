Правда, нам бы очень помогли "Томагавк", которые наносили бы удары. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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"Сейчас мы обсуждаем и самолеты, и зенитно-ракетные комплексы, и танки, и артиллерию. Все это либо поставляется, либо планируется поставлять Украину", – подчеркнул военный эксперт.
Каковы ограничения
По словам Мусиенко, принципиальное решение с точки зрения "красных линий" – удары по территории России. Это ограничение сохраняется для наших партнеров. На разных площадках мы слышим о том, что они выступают против того, чтобы Украина применяла предоставленное оружие на территории России.
Следовательно, вопрос того, нужны ли нам сейчас ракеты на 1000 километров отпадает. Может, и нужны. Но, если их не применять на территории России, нам достаточно радиуса действия 300 – 400 километров, чтобы все уничтожать на оккупированных территориях.
– заметил военный эксперт.
Военный эксперт подчеркнул, что сегодня действует только одно соглашение по ограничению экспортных образцов ракет дальностью 250 – 300 километров. Если Украина сможет производить ракеты дальностью 700 километров для собственного использования – нам никто не может это запретить. Нет никаких соглашений, которые нас в этом плане ограничивали.
"Кстати, этот аргумент используют и британцы, и французы, поставляющие нам Storm Shadow и Scalp. Надеюсь, и немцы нам будут поставлять аналог – ракеты Taurus. Они ссылаются на соглашение, ограничивающее экспортные варианты подобного типа ракет", – подытожил Александр Мусиенко.
Мусиенко о "красных линиях" по вооружению: смотрите видео
Готовы ли ВСУ к контрнаступлению
- ВСУ готовятся к мощному контрнаступлению, чтобы окончательно выбить врага из нашей земли. В США считают, что благодаря поддержке союзников украинская армия достаточно хорошо обеспечена для его начала.
- Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заметил, что речь идет не только о предоставлении украинцам систем ПВО, которые являются наиболее актуальной потребностью, но и о: обеспечении бронетехникой, артиллерией и боеприпасами, проведении учений.
- При этом Кирби добавил, что по мере продления операций Сил обороны и освобождения территорий украинским силам потребуется пополнение боеприпасов и техники.