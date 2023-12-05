Захід поки не бачить загрози собі: якої допомоги від США чекати

Сполучені Штати ще не ухвалили рішення щодо допомоги Україні на 2024 рік. Потрібно посилено просувати це питання, щоб це нарешті сталося.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що міжнародні партнери підтримують Україну. Але, на жаль, вони не бачать для себе стратегічної загрози від Росії.

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Росія є загрозою і для ЄС, і для НАТО

Важливо, щоб міжнародні партнери нарешті це усвідомили. Тоді допомогу ухвалювали б значно швидше, а також – її було б більше.

Захід поки не бачить стратегічної загрози від Росії. Там не будуть активно діяти та викладатися на всі 100%, доки особисто не відчують загрозу. Тому й нам роблять такі поетапні виділення зброї, дають обмежену кількість техніки,

– сказав Маломуж.

Також там побоюються виділяти потужні засоби одномоментно у великих кількостях. Захід вважає, що це спровокує Росію на глибоку конфронтацію з Європою та США. Але це вже відбувається. Росія зробить усе можливе, аби похитнути перевагу Штатів.

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Як наголосив Маломуж, зараз Україні потрібно посилено працювати і з конгресменами, і з комітетами, і з Білим домом щодо просування питання подальшої допомоги Києву. Необхідно долучати лобістські групи, щоб зрештою Штати таки ухвалили подальшу допомогу для нашої держави.

Допомога Україні від США: коротко

Сполучені Штати ухвалили тимчасовий бюджет. Там поки що немає грошей для військової допомоги Україні, яку критикують деякі республіканці. Це рішення мають розглянути окремо.

20 жовтня президент США Джо Байден пропонував об'єднати військову допомогу для різних держав. Так, він закликав Конгрес виділити 106 мільярдів для України, Ізраїлю тощо. Київ мав би отримати понад 60 мільярдів. Однак Палата представників ухвалила окремий законопроєкт для допомоги Ізраїлю, який згодом не підтримали в Сенаті.

Відомо, що Володимир Зеленський звернеться до сенаторів США через відеозв'язок. Це відбудеться напередодні голосування щодо пакета допомоги на 106 мільярдів, який відбудеться цього тижня.