Запад пока не видит угрозы себе: какой помощи от США ждать
Соединенные Штаты еще не приняли решение о помощи Украине на 2024 год. Нужно усиленно продвигать этот вопрос, чтобы это наконец-то случилось.
Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что международные партнеры поддерживают Украину. Но, к сожалению, они не видят стратегической угрозы от России для себя.
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Россия представляет угрозу и ЕС, и НАТО.
Важно, чтобы международные партнеры наконец-то это осознали. Тогда помощь принимали бы гораздо быстрее, а также – ее было бы больше.
Запад пока не видит стратегической угрозы от России. Там не будут активно действовать и выкладываться на все 100%, пока лично не ощутят угрозу. Поэтому и нам делают такие поэтапные выделения оружия, дают ограниченное количество техники,
– сказал Маломуж.
Также там опасаются выделять мощные средства одномоментно в больших количествах. Запад считает, что это спровоцирует Россию на глубокую конфронтацию с Европой и США. Но это уже происходит. Россия сделает все возможное, чтобы уделать преимущество Штатов.
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Как отметил Маломуж, сейчас Украине нужно усиленно работать и с конгрессменами, и с комитетами, и с Белым домом по продвижению вопроса о дальнейшей помощи Киеву. Необходимо приобщать лоббистские группы, чтобы в конце концов Штаты приняли дальнейшую помощь для нашего государства.Обратите внимание! Директор Управления и бюджета Шаланда Янг предупредила – если Конгресс не выделит средства на новую военную помощь Украине до конца 2023 года, то ресурсы для закупки оружия и другого оборудования Украине закончатся.
Помощь Украине от США: коротко
- Соединенные Штаты приняли временный бюджет. Там пока нет денег для военной помощи Украине, которую критикуют некоторые республиканцы. Это решение должно быть рассмотрено отдельно.
- 20 октября президент США Джо Байден предлагал объединить военную помощь для разных государств. Так, он призвал Конгресс выделить 106 миллиардов для Украины, Израиля и так далее. Киев должен получить более 60 миллиардов. Однако Палата представителей приняла отдельный законопроект для помощи Израилю, который впоследствии не был поддержан в Сенате.
- Известно, что Владимир Зеленский обратится к сенаторам США через видеосвязь. Это состоится накануне голосования по пакету помощи на 106 миллиардов, которое состоится на этой неделе.