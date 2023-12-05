Запад пока не видит угрозы себе: какой помощи от США ждать

Соединенные Штаты еще не приняли решение о помощи Украине на 2024 год. Нужно усиленно продвигать этот вопрос, чтобы это наконец-то случилось.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что международные партнеры поддерживают Украину. Но, к сожалению, они не видят стратегической угрозы от России для себя.

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Россия представляет угрозу и ЕС, и НАТО.

Важно, чтобы международные партнеры наконец-то это осознали. Тогда помощь принимали бы гораздо быстрее, а также – ее было бы больше.

Запад пока не видит стратегической угрозы от России. Там не будут активно действовать и выкладываться на все 100%, пока лично не ощутят угрозу. Поэтому и нам делают такие поэтапные выделения оружия, дают ограниченное количество техники,

– сказал Маломуж.

Также там опасаются выделять мощные средства одномоментно в больших количествах. Запад считает, что это спровоцирует Россию на глубокую конфронтацию с Европой и США. Но это уже происходит. Россия сделает все возможное, чтобы уделать преимущество Штатов.

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Как отметил Маломуж, сейчас Украине нужно усиленно работать и с конгрессменами, и с комитетами, и с Белым домом по продвижению вопроса о дальнейшей помощи Киеву. Необходимо приобщать лоббистские группы, чтобы в конце концов Штаты приняли дальнейшую помощь для нашего государства.

Помощь Украине от США: коротко

Соединенные Штаты приняли временный бюджет. Там пока нет денег для военной помощи Украине, которую критикуют некоторые республиканцы. Это решение должно быть рассмотрено отдельно.

20 октября президент США Джо Байден предлагал объединить военную помощь для разных государств. Так, он призвал Конгресс выделить 106 миллиардов для Украины, Израиля и так далее. Киев должен получить более 60 миллиардов. Однако Палата представителей приняла отдельный законопроект для помощи Израилю, который впоследствии не был поддержан в Сенате.

Известно, что Владимир Зеленский обратится к сенаторам США через видеосвязь. Это состоится накануне голосования по пакету помощи на 106 миллиардов, которое состоится на этой неделе.