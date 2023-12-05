Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что международные партнеры поддерживают Украину. Но, к сожалению, они не видят стратегической угрозы от России для себя.

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Россия представляет угрозу и ЕС, и НАТО.

Важно, чтобы международные партнеры наконец-то это осознали. Тогда помощь принимали бы гораздо быстрее, а также – ее было бы больше.

Запад пока не видит стратегической угрозы от России. Там не будут активно действовать и выкладываться на все 100%, пока лично не ощутят угрозу. Поэтому и нам делают такие поэтапные выделения оружия, дают ограниченное количество техники,

– сказал Маломуж.

Также там опасаются выделять мощные средства одномоментно в больших количествах. Запад считает, что это спровоцирует Россию на глубокую конфронтацию с Европой и США. Но это уже происходит. Россия сделает все возможное, чтобы уделать преимущество Штатов.

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Как отметил Маломуж, сейчас Украине нужно усиленно работать и с конгрессменами, и с комитетами, и с Белым домом по продвижению вопроса о дальнейшей помощи Киеву. Необходимо приобщать лоббистские группы, чтобы в конце концов Штаты приняли дальнейшую помощь для нашего государства.

Обратите внимание! Директор Управления и бюджета Шаланда Янг предупредила – если Конгресс не выделит средства на новую военную помощь Украине до конца 2023 года, то ресурсы для закупки оружия и другого оборудования Украине закончатся.

Помощь Украине от США: коротко