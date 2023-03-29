Військова служба для строковиків продовжується: Лубінець роз'яснив ситуацію

В Україні під час дії воєнного стану продовжується термін служби строковиків. Тобто звільнити від служби їх можуть тільки у випадку оголошення демобілізації.

В Україні ж загальна мобілізація та воєнний стан продовжувались вже 6 разів, востаннє – до 20 травня 2023 року. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, як відбувається служба строковиків у воєнний час.

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Що відомо про службу строковиків під час війни в України

Дмитро Лубінець заявив, що рішення про продовження строкової служби під час війни ґрунтується на нормі закону про військовий обов'язок і військову службу. Згідно з ним, з моменту введення в країні воєнного стану й до оголошення демобілізації, військова служба для військовослужбовців-строковиків продовжується, навіть якщо сплив її термін.

Ба більше, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини пояснив, що Володимир Зеленський вніс зміни в указ "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2022 році".

Ними, зокрема, передбачено, що військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби, може бути звільнено в запас, "але не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації",

– заявив Лубінець.

Посадовець пояснив, що наразі маємо таку ситуацію:

в Україні воєнний стан продовжили до 20 травня, демобілізацію не оголошено. Якщо строк дії воєнного стану продовжать ще, то і терміни звільнення зі строкової військової служби знову зсунуться;

строковики можуть підписати контракт і отримувати гроші за службу.

Окрім того, військові строкової служби, які беруть учать в бойових діях або забезпечують нацбезпеку й оборону, відсіч й стримування агресії Росії в районах їх ведення на час роботи отримують 100 тисяч гривень у місяць.

Однак оплачують бійцям ці гроші тільки за дні участі в бойових діях. Зокрема, на тимчасово окупованій Росією території України, між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора.

Резніков припускав, що строкова служба може не знадобитись

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що після перемоги треба готуватись до зміни в правовому плані та в культурі поведінки.

Зокрема, за словами міністра, кожна молода людина в 18 років має почати проходити спеціальні курси підготовки: медицину, стрільбу, окопи, злагодження.

Тобто кожен повинен мати свою спеціалізацію, за якої раз на рік буде проходити місячні спеціальні курси підготовки. Тоді, можливо, строкова служба нам більше не буде потрібна.