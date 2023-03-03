Генштабу слід довіряти: військовий експерт пояснив, доки доцільно тримати Бахмут

Росіяни не мають у достатній кількості засобів, щоб здійснювати повноцінні класичні воєнні наступальні операції на 2 напрямках – Бахмут та Вугледар. Проте тут ще дуже важливо, хто, де, ким і як командує.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він нагадав, що Бахмут – це вагнерівці, а Вугледар – це армія, тобто Шойгу та Герасимов.

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Експерт зазначив, що є також дуже серйозні політичні нюанси їх внутрішнього дискурсу та політичної кухні. Десь Шойгу навіть працює на те, щоб кінцево перетворити чи привести до нуля свого головного опонента у боротьбі між "вежами" Кремля.

Петро Черник розповів, що Бахмут – стратегічний був є й буде залишатися. Це мережа доріг на Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Крім того, це стратегічна точка у частині потенційного відбивання залізничного вузла Дебальцевого. Треба його тримати до максимально тої точки, яка буде логічною, корисною та доцільною.

Я на 100% довіряю нашому генеральному штабу. Упевнений, що всі потенційні сценарії прораховані. Якщо дійде такий момент, що оперативний відступ буде виправданий – не треба цього боятися. Битви можуть бути програні,

– пояснив Черник.

"Американці у 1941 році програли скажену битву під час Перл-Гарбору. Японці тішилися, що "ще пів кроку й США впаде, ми будемо переможцями". Не так склалося й таких прикладів можу привести безліч", – пригадав Черник.

Дивіться відео з Петром Черником на ютубі 24 каналу:

Він акцентував, що важливо виграти війну й ми її виграємо. Так не буває, що усі битви без винятку виграшні. Історія рясніє, коли противник, який програє, має успішні битви.

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