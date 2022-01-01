Військовий облік для жінок: чому для паніки немає приводу

Розширення переліку професій, який зобов’язує жінок стати на військовий облік, обросло скандалами та маніпуляціями швидше, ніж Міноборони пояснило, що і чому відбувається.

Це рутинна процедура, яка була давно запланована в рамках приведення української армії у відповідність до стандартів НАТО. Навколо виник скандал на рівному місці, тому сайт 24 каналу вирішив пояснити, які реальні причини обліку.

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Чому через військовий облік жінок виник скандал

Тому що Міноборони одразу не пояснило, що відбувається.

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Перелік споріднених спеціальностей для військового обліку жінок розширили не раптово. Він в Україні існував давно і так само давно не змінювався. В Україні встигли і з’явитись нові освітні спеціальності, і розвинутись нові професії. Але Кабінет міністрів, який відповідав за ведення цього переліку, на це не зважав.

Наприкінці квітня набув чинності закон, яким система військового обліку приводиться у відповідність до принципів держав-членів НАТО. Ним же відповідальність за ведення військового обліку переклали на Міноборони. Щоб закон почав працювати, міністерство мало актуалізувати чимало речей у питаннях призову. У тому числі – розширити перелік професій, що зобов’язує жінок стати на військовий облік. Так з’явився цей підзаконний акт.

Про те, що перелік спеціальностей, які зобов’язують жінок стати на військовий облік, знали давно. Ще у квітні Міноборони заявило, що починає упорядковувати підзаконні нормативно-правові акти і працювати над організацією роботи Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Те, що публікація новини викличе резонанс, також було очікувано – таку реакцію викликають різні норми закону. У квітні, наприклад, галас зчинила норма про запровадження нового виду військової служби – за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

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Те, що цього не передбачили і не пояснили людям спірні місця документу призвело до перетворення звичайної бюрократичної процедури на шок та трагедію. Навіть експрем'єр присоромив Україну за це рішення у соцмережах.

Зі смішного: для ілюстрації обуреного посту Азарав обрав знімок ветеранки Валерії Бурлакової. На ньому вона із сином стоїть на набережній Гааги. Фото зробили під час показу у Нідерландах фільму про службу жінок, які добровільно пішли захищати Україну та зустрічей, на яких ветеранки пояснювали, що таке війна в Україні й хто її розв’язав.

Сама Бурлакова на військовому обліку перебуває з 2017 року – тоді вона звільнилася з армії.

"Так, у мене є маленька дитина, яку виховувати більше нікому. І я знаю, що з огляду на це мене навіть не викликатимуть у військкомат у найближчі 15 років. Але якщо щось почнеться – я піду туди сама, і буду там та через побратимів шукати можливість робити щось корисне у ЗСУ залишаючись у Києві, або на іншій відносно мирній/прифронтовій території – там, де буде можливість ходити на службу плюс-мінус як на роботу, та ввечері забирати дитину з садочку. Взагалі не бачу у цьому проблеми". Валерія Бурлакова Ветеранка, гранатометниця

Чи дійсно всіх жінок заберуть в армію

Насправді цей наказ взагалі не про те, що когось муситимуть забирати в армію чи воєнкоми переслідуватимуть дівчат, які ухиляються від служби.

Простояти на обліку без жодних зборів чи навчань можна все життя, аж допоки у 60 років з нього не потрібно буде знятись.

Військовий облік не означає, що жінку покличуть виконувати військовий обов’язок. Це – лише формальний перепис людей, потрібний, щоб держава розуміла, хто і на яких посадах зможе бути ефективним та корисним для країни під час війни. Не лише на фронті, а і у тилу.

Хто і як має стати на облік

За текстом документу, на облік мають поставити жінок, які:

Мають належний стан здоров’я та придатні для проходження військової служби;

Не досягли 60 років - граничний вік у запасі;

Та здобули потрібну спеціальність (або мають відповідну професію). Повний перелік Міноборони читайте тут.

Уточнення: для постановки на військовий обов’язок достатньо або відповідної освітньої спеціальності, або професії.

"Якщо наразі роботи немає або жінка працює як фізична особа-підприємець чи домогосподарка з відповідною спеціальністю, яка є в переліку, все одно вона має ставати на облік", – пояснила юристка громадської організації "Юридична сотня" Марія Звягінцева.

Вже зараз у Міноборони заявляють, що список професій переглянуть і скоротять – він дуже широкий. Про те, які спеціальності звідти випадуть, поки що не говорять.

наявність дітей чи вагітність не перешкоджає постановці на військовий обліку. Тому що ніхто нікого нікуди не забирає. За законом, жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені до робіт із забезпечення оборони у воєнний час. У мирний час жінок можуть прийняти на військову службу або службу у військовому резерві лише у добровільному порядку (за контрактом).

За якою процедурою жінки ставатимуть на військовий облік поки що до кінця не зрозуміло.

Наразі це можна зробити виключно за місцем реєстрації. У територіальний центр комплектування та соціальної підтримки потрібно подати:

заяву (форма якої ще не відома),

фотокартку для документів,

документи про освіту,

довідку з роботи щодо займаної спеціальності, якщо така є,

документи про одруження та свідоцтво про народження дітей (за наявності),

інформацію про стан здоров'я після проходження військової лікарської комісії.

Коли жінки мають стати на облік

Жінок, які підпадають під дію наказу МО, буде поставлено на військовий облік до кінця 2022 року.

Не під запис троє різних воєнкомів пояснили 24 каналу, що поки не планують починати негайно щось робити, тому що не до кінця зрозумілі всі процедури. Крім того, частину процесу обіцяють перевести у цифровий формат. Практики роботи з жінками у них теж поки що не напрацьовані. Тож всі чекають, поки ЗСУ розробить нормативні акти для оформлення жінок на облік, перелік професій трохи скоротять. На це заявлено 6 місяців.

Командування планує поступово реалізовувати цю норму.

Не стоїть завдання негайно охопити всіх. Все буде сплановано, розроблено і до кінця наступного року плануємо це зробити,

– сказав начальник Київського обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки ЗСУ полковник Валерій Куценко.

"Вже завтра не треба бігти у військкомат, не треба займати чергу, не треба шукати когось, хто допоможе це все зробити, ми це робитимемо планово, поступово, і все буде добре", – запевнив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

На військовий облік стала. Що далі?

У мирний час перебування на військовому обліку нічого не змінить для тих, хто не хоче бути дотичним до світу військових.

У зону проведення ООС нікого не відправлятимуть. Начальник управління персоналу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач пояснив, це можливо лише у разі введення воєнного стану або в особливий період під час мобілізації.

Жодна жінка без її згоди на цю службу не потрапила,

– пояснив він.

На навчання чи збори силоміць ніхто нікого тягти не буде. Ті, хто захоче, зможуть вписати себе до плану у військкоматі потрапити на навчання та безкоштовно отримати додаткові навички у стрільбі чи тактичній медицині. Навчання будуть обов’язковими лише у разі введення воєнного стану.

Після постановки до обліку з’явиться кілька додаткових обов’язкових бюрократичних процедур:

протягом 7 днів особисто повідомити військкомат про зміну сімейного стану, стану здоров’я, освіти, місця роботи і посади;

протягом 7 днів особисто повідомити військкомат про зміну адреси місця проживання;

негайно повідомити військкомат про втрату військово-облікового документа (за втрату також штраф 850-1700 грн);

у разі виїзду за кордон довше, ніж на три місяці, особисто прибути до військкомату: там треба здати військовий квіток та отримати довідку військовозобов'язаного для виїзду за кордон. Після повернення довідку треба буде здати для отримання військового квитка;

кожні 5 років проходити медичний огляд військово-лікарською комісією військкомату.

До кінця 2022 року штрафів ані на військовозобов'язаних, ані на роботодавців накладати не будуть. На додаток, якщо територіальні центри будуть перевантажені реєстрацією військовозобов'язаних, цей строк може бути продовжений.

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Штрафувати українок, які не стоять на військовому обліку, почнуть вже в 2023 році. Відповідальність за контроль постановки на облік покладається на роботодавців. Для них штраф за працевлаштування такої співробітниці становитиме від 5 100 до 8 500 грн. Штрафи для військовозобов'язаних, які вчасно не стали на облік, менші – від 850 до 1 700 грн.