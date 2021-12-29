Порядок встановлення такої заборони або обмеження Кабмін ухвалив на засіданні 29 грудня. Урядовці ухвалили це рішення без обговорення.

Читайте також Росія продовжує стягувати війська до кордонів України: опублікували карту​

Згідно з документом, українцям можуть заборонити переїжджати чи змінювати місце проживання на підставі президентського указу про запровдаження воєнного стану. Мовиться як про його дію у країні загалом, так і в окремих місцевостях. У рішенні вказані обставини та несприятливі фактори воєнного характеру, які створюють серйозні загрози для громадян.

Новина доповнюється...