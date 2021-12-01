За словами речника президента України Сергія Никифорова, розповів про воєнний стан не було. Про це речник президента заявив у коментарі журналістам.

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Никифоров каже звертатися до Ляшка

Прессекретар Володимира Зеленського спростував заяви екснардепа Олега Ляшка. Сергій Никифоров переконує, що розмов про воєнний стан не було.

В Офісі Президента розмова про воєнний стан не ведеться,

– заявив Никифоров.

Водночас речник президента порекомендував журналістам звернутися до лідера "Радикальної партії" щодо його заяв, оскільки саме він поширює таку інформацію.

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