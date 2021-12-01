По словам представителя президента Украины Сергея Никифорова, разговоров о военном положении не было. Об этом спикер президента заявил в комментарии журналистам.
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Никифоров говорит обращаться к Ляшко
Пресс-секретарь Владимира Зеленского опроверг заявления экс-нардепа Олега Ляшко. Сергей Никифоров убеждает, что разговоров о военном положении не было.
В Офисе Президента разговор о военном положении не ведется,
– заявил Никифоров.
В то же время представитель президента порекомендовал журналистам обратиться к лидеру "Радикальной партии" относительно его заявлений, поскольку именно он распространяет такую информацию.
Угроза полномасштабного вторжения России: главное
- Ряд американских СМИ сообщали о подозрительной военной активности России возле украинских границ, из-за чего они заявили о возможном полномасштабном вторжении в Украину. Позже об этом заявил и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, российское вторжение возможно уже в начале 2022 года.
- По информации тех же американских СМИ, Россия может нападать с трех сторон – со своей территории, из Беларуси и из оккупированного Крыма. Таким образом, агрессор может зажать нас в кольцо.
- В НАТО заявили, что в случае нападения и полномасштабной агрессии будут поддерживать Украину, однако принцип коллегиальной обороны на нас не распространяется. Похожее заявление сделали и в Евросоюзе.