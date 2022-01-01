Воинский учет для женщин: почему для паники нет повода

Расширение перечня профессий, обязывающего женщин встать на воинский учет, обросло скандалами и манипуляциями быстрее, чем Минобороны объяснило, что и почему происходит.

Это рутинная процедура, которая была давно запланирована в рамках приведения украинской армии в соответствие со стандартами НАТО. Вокруг возник скандал на ровном месте, поэтому сайт 24 канала решил объяснить, каковы реальные причины учета.

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Почему из-за воинского учета женщин возник скандал

Потому что Минобороны сразу не объяснило, что происходит.

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Перечень родственных специальностей для воинского учета женщин расширили не внезапно. Он в Украине существовал давно и так же давно не менялся. В Украине успели и появиться новые образовательные специальности, и развиться новые профессии. Но Кабинет министров, который отвечал за ведение этого перечня, на это не обращал внимания.

В конце апреля вступил в силу закон, которым система воинского учета приводится в соответствие с принципами государств-членов НАТО. Им же ответственность за ведение воинского учета переложили на Минобороны. Чтобы закон начал работать, министерство должно было актуализировать немало вещей в вопросах призыва. В том числе – расширить перечень профессий, обязывающий женщин встать на воинский учет. Так появился этот подзаконный акт.

О том, что есть перечень специальностей, обязывающих женщин встать на воинский учет, знали давно. Еще в апреле Минобороны заявило, что начинает упорядочивать подзаконные нормативно-правовые акты и работать над организацией работы Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

То, что публикация новости вызовет резонанс, также было ожидаемо – такую реакцию вызывают различные нормы закона. В апреле, например, шумиху подняла норма о введении нового вида военной службы-по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

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То, что этого не предусмотрели и не объяснили людям спорные места документа, привело к превращению обычной бюрократической процедуры в шок и трагедию. Даже экс-премьер пристыдил Украину за это решение в соцсетях.

Из смешного: для иллюстрации возмущенного поста Азарав выбрал снимок ветеранки Валерии Бурлаковой. На нем она с сыном стоит на набережной Гааги. Фото сделали во время показа в Нидерландах фильма о службе женщин, которые добровольно пошли защищать Украину, и встреч, на которых ветеранки объясняли, что такое война в Украине и кто ее развязал.

Сама Бурлакова на воинском учете состоит с 2017 года – тогда она уволилась из армии.

"Да, у меня есть маленький ребенок, которого воспитывать больше некому. И я знаю, что ввиду этого меня даже не будут вызывать в военкомат в ближайшие 15 лет. Но если что-то начнется – я пойду туда сама, и буду там и через соратников искать возможность делать что-то полезное в ВСУ, оставаясь в Киеве, или на другой относительно мирной/прифронтовой территории – там, где будет возможность ходить на службу плюс-минус как на работу, и вечером забирать ребенка из садика. Вообще не вижу в этом проблемы". Валерия Бурлакова Ветеранка, гранатометчица

Действительно ли всех женщин заберут в армию

На самом деле этот приказ вообще не о том, что кого-то должны будут забирать в армию или военкомы будут преследовать девушек, уклоняющихся от службы.

Простоять на учете без каких-либо сборов или учений можно всю жизнь, пока в 60 лет с него не нужно будет сняться.

Воинский учет не означает, что женщину позовут выполнять воинский долг. Это – лишь формальная перепись людей, нужна, чтобы государство понимало, кто и на каких должностях сможет быть эффективным и полезным для страны во время войны. Не только на фронте, но и в тылу.

Кто и как должен встать на учет

По тексту документа, на учет должны поставить женщин, которые:

Имеют надлежащее состояние здоровья и пригодны для прохождения военной службы;

Не достигли 60 лет – предельный возраст в запасе;

И получили нужную специальность (или имеют соответствующую профессию). Полный перечень Минобороны читайте здесь.

Уточнение: для постановки на воинский долг достаточно либо соответствующей образовательной специальности, либо профессии.

"Если работы нет или женщина работает как физическое лицо-предприниматель или домохозяйка с соответствующей специальностью, которая есть в перечне, все равно она должна становиться на учет", – пояснила юрист общественной организации "Юридическая сотня" Мария Звягинцева.

Уже сейчас в Минобороны заявляют, что список профессий пересмотрят и сократят – он очень широкий. О том, какие специальности оттуда выпадут, пока не говорят.

: наличие детей или беременность не препятствует постановке на воинский учет. Потому что никто никого никуда не забирает. По закону, женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены к работам по обеспечению обороны в военное время. В мирное время женщин могут принять на военную службу или службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

По какой процедуре женщины будут становиться на воинский учет, пока до конца не понятно.

Сейчас это можно сделать исключительно по месту регистрации. В территориальный центр комплектования и социальной поддержки нужно подать:

заявление (форма которого еще не известна),

фотографию для документов,

документы об образовании,

справку с работы по занимаемой специальности, если таковая имеется,

документы о браке и свидетельство о рождении детей (при наличии),

информацию о состоянии здоровья после прохождения военной врачебной комиссии.

Когда женщины должны встать на учет

Женщины, подпадающие под действие приказа МО, будет поставлены на воинский учет до конца 2022 года.

Не под запись трое разных военкомов объяснили 24 каналу, что пока не планируют начинать немедленно что-то делать, потому что не до конца понятны все процедуры. Кроме того, часть процесса обещают перевести в цифровой формат. Практики работы с женщинами у них тоже пока не наработаны. Поэтому все ждут, пока ВСУ разработает нормативные акты для оформления женщин на учет, перечень профессий немного сократят. На это заявлено 6 месяцев.

Командование планирует постепенно реализовывать эту норму.

Не стоит задача немедленно охватить всех. Все будет спланировано, разработано и до конца следующего года планируем это сделать,

– сказал начальник Киевского областного терцентра комплектования и социальной поддержки ВСУ полковник Валерий Куценко.

"Уже завтра не надо бежать в военкомат, не надо занимать очередь, не надо искать кого-то, кто поможет это все сделать, мы это будем делать планово, постепенно, и все будет хорошо", – заверил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

На воинский учет стала. Что дальше

В мирное время пребывание на воинском учете ничего не изменит для тех, кто не хочет быть причастным к миру военных.

В зону проведения ООС никого не будут отправлять. Начальник управления персонала командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач пояснил, что это возможно лишь в случае введения военного положения или в особого периода во время мобилизации.

Ни одна женщина без ее согласия на эту службу не попала,

– пояснил он.

На учения или сборы силой никто никого тащить не будет. Те, кто захочет, смогут вписать себя в план в военкомате попасть на учебу и бесплатно получить дополнительные навыки в стрельбе или тактической медицине. Учения будут обязательными только в случае введения военного положения.

После постановки к учету появится несколько дополнительных обязательных бюрократических процедур:

в течение 7 дней лично сообщить в военкомат об изменении семейного положения, состояния здоровья, образования, места работы и должности;

в течение 7 дней лично сообщить военкомату об изменении адреса места жительства;

немедленно уведомить военкомат о потере военно-учетного документа (за потерю также штраф 850-1700 грн);

в случае выезда за границу дольше, чем на три месяца, лично прибыть в военкомат: там надо сдать военный билет и получить справку для выезда военнообязанного за границу. По возвращении справку надо будет сдать для получения военного билета;

каждые 5 лет проходить медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией военкомата.

До конца 2022 года штрафов ни на военнообязанных, ни на работодателей накладывать не будут. В дополнение, если территориальные центры будут перегружены регистрацией военнообязанных, этот срок может быть продлен.

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Штрафовать украинок, которые не стоят на воинском учете, начнут уже в 2023 году. Ответственность за контроль постановки на учет возлагается на работодателей. Для них штраф за трудоустройство такой сотрудницы составит от 5 100 до 8 500 грн. Штрафы для военнообязанных, которые вовремя не встали на учет, меньшие – от 850 до 1 700 грн.