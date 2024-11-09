Військовий облік для жінок: хто має з'явитись до ТЦК

В Україні жінки можуть добровільно вступати на військову службу, однак, згідно з останніми змінами до законодавства, певні категорії жінок тепер зобов'язані ставати на військовий облік.

Як жінки можуть долучитися до війська за законом, розповів 24 Канал.

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Головне про мобілізацію жінок

Передусім обов'язковий військовий облік стосується жінок із медичною або фармацевтичною освітою, що зазначено у статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу". Також жінки-медики віком від 18 до 60 років, які за станом здоров'я визнані придатними до служби, зобов'язані стати на облік.

Важливо! Військовий облік не означає автоматичну мобілізацію. Під час воєнного стану жінки, які перебувають на обліку, можуть бути залучені до служби лише добровільно. Жінки можуть вступити на службу або в резерв лише за контрактом.

Жінки, які мають освіту, що відповідає військово-обліковим спеціальностям зі списку, затвердженого Міноборони, не зобов'язані ставати на облік — це їхній добровільний вибір.

Гендерна рівність

Законодавство України передбачає гендерну рівність у військовій службі. Тобто, жінки можуть виконувати військовий обов'язок на рівних з чоловіками умовах.

Базова військова підготовка

Щодо базової військової підготовки, чоловіки віком від 18 до 25 років повинні пройти її обов'язково. Це тримісячний курс загальновійськової та фахової підготовки під час воєнного стану.

Після проходження курсу до досягнення 25 років їх не мобілізують.

Жінки можуть добровільно пройти базову військову підготовку, якщо вони придатні за станом здоров'я. Як чоловіки, так і жінки мають право самостійно обирати рік проходження цієї підготовки.