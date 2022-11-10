Військовий облік для жінок: кого стосується та як записатися за власним бажанням

Президент України Володимир Зеленський 21 жовтня підписав законопроєкт, який дозволяє жінкам добровільно ставати на військовий облік.

Ми підготували основну інформацію про військовий облік жінок. Що треба знати жінкам, аби встати на облік – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Вимоги щодо військового обліку жінок

В Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу" йдеться про те, що підлягають взяттю на військовий облік жінки, що придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком беруться на військовий облік за їх бажанням.

Перелік спеціальностей

Військовий облік жінок мали почати з 1 жовтня 2022 року, але, зрештою, відтермінували ще на рік. Жінки, які перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, можуть бути призвані у військові частини на військову службу.

Міноборони скоротило перелік спеціальностей для військового обліку жінок до 14 позицій. Це спеціальності в галузях держбезпеки, транспорту (зокрема, водного й авіаційного), будівництва й інженерії, харчових технологій, радіоелектроніки, медицини, біотехнологій, фінансів, психології та соцзабезпечення.

Як стати на військовий облік за власним бажанням

Зазначимо, що військовий облік не означає мобілізацію. Його завданням є проаналізувати, скільки людей у державі можуть нести військову службу.

Щоб стати на облік необхідно:

пройти медкомісію (треба дізнатися, коли це можна зробити у вашому військкоматі);

якщо ви ВПО, потрібно зареєструватися, взяти довідку ВПО, і вже з нею йти до військкомату;

з паспортом, ідентифікаційним кодом, дипломом про вищу освіту, та ксерокопіями цих документів й фотокарткою паспортного формату прийти у військкомат;

написати заяву;

отримати довідку про те, що вас взяли на військовий облік.

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