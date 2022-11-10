Воинский учет для женщин: кого касается и как записаться по собственному желанию

Президент Украины Владимир Зеленский 21 октября подписал законопроект, который позволяет женщинам добровольно становиться на воинский учет.

Мы подготовили основную информацию о воинском учете женщин. Что нужно знать женщинам, чтобы встать на учет – читайте в материале 24 канала .

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Требования по воинскому учету женщин

В Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" говорится, что подлежат взятию на воинский учет женщины, пригодные к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту и окончившие учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность.

Женщины, имеющие специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту берутся на воинский учет по их желанию.

Список специальностей

Воинский учет женщин должны были начать с 1 октября 2022 года, но в конце концов отсрочили еще на год. Женщины, состоящие на воинском учете по соответствующим военно-учетным специальностям, могут быть призваны в воинские части на военную службу.

Минобороны сократило список специальностей для воинского учета женщин до 14 позиций. Это специальности в отраслях ГБ, транспорта (в частности, водного и авиационного), строительства и инженерии, пищевых технологий, радиоэлектроники, медицины, биотехнологий, финансов, психологии и соцобеспечения.

Как стать на воинский учет по собственному желанию

Отметим, что воинский учет не означает мобилизацию. Его задача — проанализировать, сколько людей в государстве могут нести военную службу.

Чтобы стать на учет необходимо:

пройти медкомиссию (надо узнать, когда это можно сделать в вашем военкомате);

если вы ВПЛ, нужно зарегистрироваться, взять справку ВПЛ, и уже с ней идти в военкомат;

с паспортом, идентификационным кодом, дипломом о высшем образовании, и ксерокопиями этих документов и фотографией паспортного формата прийти в военкомат;

написать заявление;

получить справку о том, что вас приняли на военный учет.

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