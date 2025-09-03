"Навіть у думках не було": у Кремлі захвилювалися після заяв Трампа про "змову"
- Після військового параду в Пекіні 3 вересня, Трамп звинуватив Китай, Росію та КНДР у змові проти США.
- Кремль відкинув звинувачення – Ушаков переконує, що ніякі змови не обговорювалися і навіть не були в думках лідерів.
Дональд Трамп звинуватив Китай, Росію та КНДР у змові проти США після військового параду в Пекіні 3 вересня. Захід відвідали 26 іноземних лідерів, зокрема компанію Сі Цзіньпіну склали Володимир Путін і Кім Чен Ин.
Однак після такої реакції американського президента у Кремлі заметушилися. Пропагандистські ЗМІ цитують помічника російського диктатора Юрія Ушакова, передає 24 Канал.
Як Кремль відкинув звинувачення Трампа?
Великий військовий парад у Пекіні провели з нагоди 80-річчя перемоги над Японією у Другій світовій війні. Окрім того, напередодні в Тяньцзіні відбулося 25-те засідання Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва (ШОС).
Зрештою, урочистості в соцмережах прокоментував Трамп. Він побажав китайському народу "чудового й незабутнього свята", а також попросив передати "найтепліші вітання" Путіну і Кіму, поки ті "готують змову проти США".
У Кремлі не забарилися з реакцією. За словами Ушакова, американський президент зробив цю заяву "знову-таки не без іронії". До того ж ніхто із трьох лідерів у Пекіні нібито й думав про змови.
Я хочу сказати, що ніякі змови ніхто не влаштовував, ніхто нічого не плів, ніяких змов. Ба більше, думки навіть про це ні у кого не було, ні у кого з цих трьох лідерів не було,
– переконує помічник Путіна.
Військовий парад у Китаї: що відомо
- За словами аналітиків CNN, якщо це велике зібрання авторитарних лідерів – супротивників США та колишніх союзників – було задумане як особиста образа Трампа, то вона "спрацювала ідеально".
- На параді в Пекіні вперше показали міжконтинентальну балістичну ракету DF-61 на мобільній платформі. Окрім того, китайці продемонстрували балістичну ракету повітряного базування JL-1, підводну міжконтинентальну JL-3 та нову версію наземної МБР DF-31.
- Захід також відвідали лідери Ірану, Білорусі та Індонезії. Однак там не було більшості західних політиків, за винятком прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.