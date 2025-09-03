Дональд Трамп звинуватив Китай, Росію та КНДР у змові проти США після військового параду в Пекіні 3 вересня. Захід відвідали 26 іноземних лідерів, зокрема компанію Сі Цзіньпіну склали Володимир Путін і Кім Чен Ин.

Однак після такої реакції американського президента у Кремлі заметушилися. Пропагандистські ЗМІ цитують помічника російського диктатора Юрія Ушакова, передає 24 Канал.

Як Кремль відкинув звинувачення Трампа?

Великий військовий парад у Пекіні провели з нагоди 80-річчя перемоги над Японією у Другій світовій війні. Окрім того, напередодні в Тяньцзіні відбулося 25-те засідання Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Зрештою, урочистості в соцмережах прокоментував Трамп. Він побажав китайському народу "чудового й незабутнього свята", а також попросив передати "найтепліші вітання" Путіну і Кіму, поки ті "готують змову проти США".

У Кремлі не забарилися з реакцією. За словами Ушакова, американський президент зробив цю заяву "знову-таки не без іронії". До того ж ніхто із трьох лідерів у Пекіні нібито й думав про змови.

Я хочу сказати, що ніякі змови ніхто не влаштовував, ніхто нічого не плів, ніяких змов. Ба більше, думки навіть про це ні у кого не було, ні у кого з цих трьох лідерів не було,

– переконує помічник Путіна.

Військовий парад у Китаї: що відомо