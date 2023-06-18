Раніше доступу до цієї трибуни не було: які меседжі має просувати Україна в країнах Африки

Делегація ПАР 16 червня відвідала Київ і представила свій "мирний план" завершення російсько-української війни. Хоч ці пропозиції далекі від реальності, Україні не варто нехтувати спілкуванням з країнами Африки.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний. Раніше він заявив, що високопосадовці ПАР не могли не почути російський friendly fire того дня.

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"Попри все, Україна має продовжувати спілкування з лідерами африканських держав. Нам потрібно працювати з Африкою в плані ООН, щоб були певні голосування", – зазначив Лісний.

Можливо, через африканське медіа Президент України Володимир Зеленський зміг донести кілька меседжів з пресконференції про те, хто саме вчиняє голод в Африці, хто саме не пускає кораблі з зерном.

Україна має точки дотику з ПАР

"Нам треба продавати той меседж, який не може Захід. Ми ведемо антиколоніальну війну, ми боремося з тим, хто нас загарбав. Це повинно заходити", – наголосив Лісний.

Візит делегації ПАР до Києва: основне

16 червня в Києві зустріли президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафосу. Він разом з президентом Сенегалу Макі Саллом очолив делегацію семи африканських країн. Уже 17 червня високопосадовці вирушили до Росії.

У цей час росіяни завдали ракетного удару "Калібрами" та "Кинджалами". Однак речник президента ПАР Вінсент Магвенья заявив, що це нібито ніяк не вплинуло на роботу лідерів Африки.

Лідери африканських держав прибули в Київ, щоб представити власний "мирний план" щодо війни Росії проти України. Мовиться про якнайшвидше відновлення переговорів між країнами.

Проте Президент України Володимир Зеленський наголосив, що будь-які переговори можливі лише після виведення російських військ з усієї території нашої держави.

Відвертатися від Африки в жодному разі не можна, тому що з нею тісно працює Росія, зокрема в межах групи БРІКС. Коли Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна, країна замислилась над виходом з Римського статуту. Однак потім передумала й скасувала запрошення російського диктатора на саміт.