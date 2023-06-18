Раньше доступа к этой трибуне не было: какие месседжи должна продвигать Украина в странах Африки

Делегация ЮАР 16 июня посетила Киев и представила свой "мирный план" завершения российско-украинской войны. Хотя эти предложения далеки от реальности, Украине не следует пренебрегать общением со странами Африки.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Олег Лесной. Ранее он заявил, что чиновники ЮАР не могли не услышать российский friendly fire в тот день.

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"Несмотря на все, Украина должна продолжать общение с лидерами африканских государств. Нам нужно работать с Африкой в плане ООН, чтобы были определенные голосования", – отметил Лесной.

Возможно, через африканское медиа Президент Украины Владимир Зеленский смог донести несколько месседжей с пресс-конференции о том, кто именно устраивает голод в Африке, кто именно не пускает корабли с зерном.

Украина имеет точки соприкосновения с ЮАР

"Нам нужно продавать тот месседж, который не может Запад. Мы ведем антиколониальную войну, мы боремся с тем, кто нас захватил. Это должно заходить", – подчеркнул Лесной.

Визит делегации ЮАР в Киев: основное

16 июня в Киеве встретили президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафоса. Он вместе с президентом Сенегала Маки Саллом возглавил делегацию семи африканских стран. Уже 17 июня чиновники отправились в Россию.

В это время россияне нанесли ракетный удар "Калибрамы" и "Кинжалами". Однако спикер президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что это якобы никак не повлияло на работу лидеров Африки.

Лидеры африканских государств прибыли в Киев, чтобы представить собственный "мирный план" насчет войны России против Украины. Речь идет о скорейшем возобновлении переговоров между странами.

Однако Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что любые переговоры возможны только после вывода российских войск со всей территории нашего государства.

Отворачиваться от Африки ни в коем случае нельзя, потому что с ней тесно работает Россия, в том числе в рамках группы БРИКС. Когда Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина, страна задумалась о выходе из Римского устава. Однако потом передумала и отменила приглашение российского диктатора на саммит.