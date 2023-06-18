Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний. Раніше він заявив, що високопосадовці ПАР не могли не почути російський friendly fire того дня.
До теми Мирна місія лідерів Африки: як цим може скористатися Україна
"Попри все, Україна має продовжувати спілкування з лідерами африканських держав. Нам потрібно працювати з Африкою в плані ООН, щоб були певні голосування", – зазначив Лісний.
Можливо, через африканське медіа Президент України Володимир Зеленський зміг донести кілька меседжів з пресконференції про те, хто саме вчиняє голод в Африці, хто саме не пускає кораблі з зерном.
Україна має точки дотику з ПАР
"Нам треба продавати той меседж, який не може Захід. Ми ведемо антиколоніальну війну, ми боремося з тим, хто нас загарбав. Це повинно заходити", – наголосив Лісний.
Візит делегації ПАР до Києва: основне
- 16 червня в Києві зустріли президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафосу. Він разом з президентом Сенегалу Макі Саллом очолив делегацію семи африканських країн. Уже 17 червня високопосадовці вирушили до Росії.
- У цей час росіяни завдали ракетного удару "Калібрами" та "Кинджалами". Однак речник президента ПАР Вінсент Магвенья заявив, що це нібито ніяк не вплинуло на роботу лідерів Африки.
- Лідери африканських держав прибули в Київ, щоб представити власний "мирний план" щодо війни Росії проти України. Мовиться про якнайшвидше відновлення переговорів між країнами.
- Проте Президент України Володимир Зеленський наголосив, що будь-які переговори можливі лише після виведення російських військ з усієї території нашої держави.