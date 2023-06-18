Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний. Раніше він заявив, що високопосадовці ПАР не могли не почути російський friendly fire того дня.

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"Попри все, Україна має продовжувати спілкування з лідерами африканських держав. Нам потрібно працювати з Африкою в плані ООН, щоб були певні голосування", – зазначив Лісний.

Можливо, через африканське медіа Президент України Володимир Зеленський зміг донести кілька меседжів з пресконференції про те, хто саме вчиняє голод в Африці, хто саме не пускає кораблі з зерном.

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"Нам треба продавати той меседж, який не може Захід. Ми ведемо антиколоніальну війну, ми боремося з тим, хто нас загарбав. Це повинно заходити", – наголосив Лісний.

Зверніть увагу! Відвертатися від Африки в жодному разі не можна, тому що з нею тісно працює Росія, зокрема в межах групи БРІКС. Коли Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна, країна замислилась над виходом з Римського статуту. Однак потім передумала й скасувала запрошення російського диктатора на саміт.

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