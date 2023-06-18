Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Олег Лесной. Ранее он заявил, что чиновники ЮАР не могли не услышать российский friendly fire в тот день.

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"Несмотря на все, Украина должна продолжать общение с лидерами африканских государств. Нам нужно работать с Африкой в плане ООН, чтобы были определенные голосования", – отметил Лесной.

Возможно, через африканское медиа Президент Украины Владимир Зеленский смог донести несколько месседжей с пресс-конференции о том, кто именно устраивает голод в Африке, кто именно не пускает корабли с зерном.

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"Нам нужно продавать тот месседж, который не может Запад. Мы ведем антиколониальную войну, мы боремся с тем, кто нас захватил. Это должно заходить", – подчеркнул Лесной.

Обратите внимание! Отворачиваться от Африки ни в коем случае нельзя, потому что с ней тесно работает Россия, в том числе в рамках группы БРИКС. Когда Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина, страна задумалась о выходе из Римского устава. Однако потом передумала и отменила приглашение российского диктатора на саммит.

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