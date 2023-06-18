Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Олег Лесной. Ранее он заявил, что чиновники ЮАР не могли не услышать российский friendly fire в тот день.
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"Несмотря на все, Украина должна продолжать общение с лидерами африканских государств. Нам нужно работать с Африкой в плане ООН, чтобы были определенные голосования", – отметил Лесной.
Возможно, через африканское медиа Президент Украины Владимир Зеленский смог донести несколько месседжей с пресс-конференции о том, кто именно устраивает голод в Африке, кто именно не пускает корабли с зерном.
Украина имеет точки соприкосновения с ЮАР
"Нам нужно продавать тот месседж, который не может Запад. Мы ведем антиколониальную войну, мы боремся с тем, кто нас захватил. Это должно заходить", – подчеркнул Лесной.
Визит делегации ЮАР в Киев: основное
- 16 июня в Киеве встретили президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафоса. Он вместе с президентом Сенегала Маки Саллом возглавил делегацию семи африканских стран. Уже 17 июня чиновники отправились в Россию.
- В это время россияне нанесли ракетный удар "Калибрамы" и "Кинжалами". Однако спикер президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что это якобы никак не повлияло на работу лидеров Африки.
- Лидеры африканских государств прибыли в Киев, чтобы представить собственный "мирный план" насчет войны России против Украины. Речь идет о скорейшем возобновлении переговоров между странами.
- Однако Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что любые переговоры возможны только после вывода российских войск со всей территории нашего государства.