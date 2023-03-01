Точно не по зброю, – Жданов пояснив мету візиту Лукашенка до Пекіна

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко полетів до Пекіна, щоб зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпінем. Довкола тематики перемовин й намірів диктатора точиться чимало обговорень.

Найімовірніше, Лукашенко шукає собі нового власника й фінансування для Білорусі. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал.

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Лукашенко думає про себе

Жданова наголошує: країна не може забезпечувати себе. Білоруси існують лише на зовнішніх кредитах, адже немає ринків збуту та джерела заробітку валют. Щобільше, уся сировинна база у Білорусі зовнішня.

Я вважаю, що Лукашенко поїхав туди шукати підтримки у Сі, затверджувати свою позицію та визначати подальшу політику. На це Путін особливо вплинути не може,

– зауважив Жданов.

Він додав, що Китаю вигідно отримати плацдарм для розміщення своїх виробництв. Через Білорусь також цікаво здійснювати транзит товарів до Європи. "А для цього потрібно помиритися з нею. Треб зробити так, щоб Польща, Україна та інші відкрили кордони. Відповідно потрібно змінювати політичний курс Білорусі. Це буде основна тема переговорів", – стверджує військовий експерт.

Також припускають, що Лукашенко домовлятиметься про боєприпаси. Але в цю версію Жданов не вірить.

По-перше, Китай ще не вирішив, чи постачатиме Росії боєприпаси. По-друге, як до Білорусі їх везти? Літаками? Це дуже дорого. Залізною дорогою? А сенс? Тоді їх потрібно одразу везти в Україну,

– каже він.

Військовий експерт зазначив, що з такою довжиною кордону можна спокійно ганяти ешелони з технікою, озброєнням і боєприпасами. "Маскуйте і ганяйте, ніхто навіть знати не буде. Проте й голку в стогу сіна знайти можна, якщо дуже постаратися. Західні розвідки, думаю, чітко відстежують цю ситуацію", – говорить він.

На думку Жданова, між Лукашенко та Сі Цзіньпінем буде розмова тет-а-тет, а також розширені зустрічі з представниками політикуму, керівництва, бізнес-еліти й так далі. "Знаючи Лукашенко, він передовсім вирішуватиме власні питання", – запевняє військовий експерт.

Він нагадав, що у Білорусі та Китаю є спільне озброєння – система "Полонез", яка працює на китайських снарядах. Ба більше, Китай побудував завод з виробництва автомобільних двигунів у Білорусі. Це 20 тисяч двигунів на рік. Значить потрібно стільки ж вантажівок, на які встановлять ці двигуни.

У Білорусі з Китаєм свої відносини. Це друга кошик, у яку Лукашенко складає яйця. Одна – російська, інша – китайська. Щоб не вийшло так, що падає одна і розбиваються усі яйця,

– підкреслив військовий експерт Олег Жданов.

Крім того, в анонсі візиту йдеться про те, що за результатами переговорів буде підписано великий документ щодо розвитку відносин у ключових галузях. Отже, Лукашенко шукає шляхи виходу з цієї кризи.

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Що відомо про візит: коротко