Так у коментарі 24 Каналу заявив журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. За його словами, експерти припускають, що білоруський диктатор їде в Китай для того, щоби бути "ретранслятором думок".
Дивіться також Заговорила інтуїція: Лукашенко відчув, що зараз унікальний момент завершити війну
"По-друге, він може туди летіти для того, щоб Китай якось через Білорусь продавав або давав зброю Росії", – сказав він.
Бурлаков зазначив, що чув думку про те, що в Китаї Алєксандру Лукашенку можуть зробити "догану".
Що він теж там не дотримується прав людини всередині своєї країни і йому за це нібито "прилетить",
– заявив журналіст-міжнародник.
Натомість ведуча Катерина Соляр зазначила, щоби Лукашенку "не прилетіло", туди полетів він.
3 теорії, чому Лукашенко їде до Пекіна: дивіться відео
Соляр сказала, що на Білорусі щось з правами людини "не пішло", адже там повернули смертну кару, щоправда, за держзраду.
Візит Алєксандра Лукашенка до Китаю: що відомо
- Білоруський диктатор їде в Китай з візитом. Він запланований з 28 лютого по 2 березня. Алєксандр Лукашенко заявив, що нібито йому треба "вибудовувати дружбу" з КНР.
- Малоймовірно, що під час візиту самопроголошеного президента Білорусі до Пекіна буде мовитися про налагодження російсько-китайських відносин. За словами кореспондента "Радіо свобода" в Білорусі Валерія Калиновського, візит не виправдає очікувань.
- Політолог Олег Саакян вважає, що Лукашенка до Китаю викликав сам глава КНР Сі Цзіньпін. Для білоруського диктатора цей візит як демонстрація того, що ізоляції немає і його визнають.