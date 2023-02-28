Так у коментарі 24 Каналу заявив журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. За його словами, експерти припускають, що білоруський диктатор їде в Китай для того, щоби бути "ретранслятором думок".

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"По-друге, він може туди летіти для того, щоб Китай якось через Білорусь продавав або давав зброю Росії", – сказав він.

Бурлаков зазначив, що чув думку про те, що в Китаї Алєксандру Лукашенку можуть зробити "догану".

Що він теж там не дотримується прав людини всередині своєї країни і йому за це нібито "прилетить",

– заявив журналіст-міжнародник.

Натомість ведуча Катерина Соляр зазначила, щоби Лукашенку "не прилетіло", туди полетів він.

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Соляр сказала, що на Білорусі щось з правами людини "не пішло", адже там повернули смертну кару, щоправда, за держзраду.

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