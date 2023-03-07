Як в Китаї насправді сприймають Лукашенка: Латушко назвав головний показник
Алєксандр Лукашенко нещодавно повернувся з Китаю, де перебував з офіційним візитом. 4 години тривала його зустріч з главою КНР Сі Цзіньпіном, а потім в Пекіні були перекриті дороги для пересування кортежу Лукашенка.
Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко. Він зазначив, що це, власне, й усі підсумки відвідин білоруського диктатора Китаю.
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Лукашенка сприймають, як "шістку"
За його словами, розмова Лукашенка і Сі Цзіньпіна торкалась ситуації всередині Білорусі. Було розглянуто питання погроз у зв'язку з перекриттям транзиту по території Білорусі, адже для Китаю це втрата мільярдів, ба більше – десятків мільярдів прибутку з постачання своїх товарів до Європи.
А зараз така погроза існує, тому що Польща жорстко реагує на репресії всередині Білорусі. Литва долучається до цих дій. Нещодавно заступник міністра внутрішніх справ Польщі заявив про можливість закриття прикордонних переходів. І це турбує Китай,
– наголосив опозиціонер.
Він підкреслив, що Лукашенко намагався виставити себе як впливового політика, говорити про глобальні процеси. Але його бачать як "шістку" в цьому процесі.
"Лукашенко також намагався "продати" очільнику Китаю те, що він може впливати на Путіна, на процеси, які відбуваються в Україні, що Білорусь може стати майданчиком для "Мінська-3". Але китайці це не "купили", – зауважив Латушко.
Не має чим хизуватись
Опозиційний політик додав, що під час візиту Лукашенка до Китаю мовилось про підписання контрактів між країнами на 3,5 мільярда доларів. Але перший заступник прем'єр-міністра Білорусі Ніколай Снопков зазначив, що мались на увазі всі контракти, які були, які є в процесі обговорення і які можливо будуть чи не будуть підписані.
Вони намагались продати пропагандистську історію для білоруського обивателя, мовляв, погляньте, як Лукашенко приймали в Китаї – дороги перекрили, 4 години говорили, контракти чи то підписали, чи то ні. Але Лукашенку не багато чим можна похизуватися,
– зазначив він.
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Лукашенко психує
Також заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі наголосив на тому, що після повернення з Пекіну Лукашенко не скликав нараду по Китаю. Адже зазвичай він це робить після важливих перемовин, а Китай є другою державою у світі по економіці, потенціалу, ролі у світовій політиці.
Він звернув увагу на те, що Лукашенко повинен був покликати найближче коло, дати доручення. Але він цього не зробив одразу. І це показник того, що настрій у Лукашенка не дуже гарний. Також джерела у зовнішньополітичних колах розповідають, що після розмови з Сі Цзіньпіном він вийшов у пригніченому стані.
"Лукашенко психує і перебуває у важкому психологічному стані", – зауважив Павло Латушко.
Стосунки Китаю та Білорусі: думки аналітиків
- Політичний експерт Валерій Клочок припускає, що Лукашенко домовлявся в Китаї за певний кредит, адже час від часу КНР виділяв білорусам невеликі кредити. На його думку, це означало, що Китай підтримуватиме білоруську економіку. До того ж він буде використовувати Білорусь як хаб для подальшої співпраці Китаю з ЄС, яку він не втрачає і не припиняє.
- Політолог зі США Раміс Юнус вважає, що під час візиту до Китаю Лукашенко міг просити, аби Пекін взяв Мінськ під свою протекцію. Він зазначив, що сьогодні територія Білорусі повністю окупована Росією. А Лукашенко залежний від Кремля, оскільки у свій час саме Росія допомогла йому зберегти владу.
- Білоруський журналіст, радник Світлани Тихоновської Франак Вячорка переконаний, що візит до Китаю для Лукашенка був можливістю легітимізуватися, тому що після 2020 року з ним ніхто не зустрічався, окрім Владіміра Путіна, губернаторів Росії та президента Зімбабве.