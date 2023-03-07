Як в Китаї насправді сприймають Лукашенка: Латушко назвав головний показник

Алєксандр Лукашенко нещодавно повернувся з Китаю, де перебував з офіційним візитом. 4 години тривала його зустріч з главою КНР Сі Цзіньпіном, а потім в Пекіні були перекриті дороги для пересування кортежу Лукашенка.

Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко. Він зазначив, що це, власне, й усі підсумки відвідин білоруського диктатора Китаю.

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Лукашенка сприймають, як "шістку"

За його словами, розмова Лукашенка і Сі Цзіньпіна торкалась ситуації всередині Білорусі. Було розглянуто питання погроз у зв'язку з перекриттям транзиту по території Білорусі, адже для Китаю це втрата мільярдів, ба більше – десятків мільярдів прибутку з постачання своїх товарів до Європи.

А зараз така погроза існує, тому що Польща жорстко реагує на репресії всередині Білорусі. Литва долучається до цих дій. Нещодавно заступник міністра внутрішніх справ Польщі заявив про можливість закриття прикордонних переходів. І це турбує Китай,

– наголосив опозиціонер.

Він підкреслив, що Лукашенко намагався виставити себе як впливового політика, говорити про глобальні процеси. Але його бачать як "шістку" в цьому процесі.

"Лукашенко також намагався "продати" очільнику Китаю те, що він може впливати на Путіна, на процеси, які відбуваються в Україні, що Білорусь може стати майданчиком для "Мінська-3". Але китайці це не "купили", – зауважив Латушко.

Не має чим хизуватись

Опозиційний політик додав, що під час візиту Лукашенка до Китаю мовилось про підписання контрактів між країнами на 3,5 мільярда доларів. Але перший заступник прем'єр-міністра Білорусі Ніколай Снопков зазначив, що мались на увазі всі контракти, які були, які є в процесі обговорення і які можливо будуть чи не будуть підписані.

Вони намагались продати пропагандистську історію для білоруського обивателя, мовляв, погляньте, як Лукашенко приймали в Китаї – дороги перекрили, 4 години говорили, контракти чи то підписали, чи то ні. Але Лукашенку не багато чим можна похизуватися,

– зазначив він.

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Лукашенко психує

Також заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі наголосив на тому, що після повернення з Пекіну Лукашенко не скликав нараду по Китаю. Адже зазвичай він це робить після важливих перемовин, а Китай є другою державою у світі по економіці, потенціалу, ролі у світовій політиці.

Він звернув увагу на те, що Лукашенко повинен був покликати найближче коло, дати доручення. Але він цього не зробив одразу. І це показник того, що настрій у Лукашенка не дуже гарний. Також джерела у зовнішньополітичних колах розповідають, що після розмови з Сі Цзіньпіном він вийшов у пригніченому стані.

"Лукашенко психує і перебуває у важкому психологічному стані", – зауважив Павло Латушко.

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