Сі дещо познущався з Макрона: підсумок його візиту в Китай не обнадійливий для Франції та ЄС

Після візиту до Китаю президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі потрібно зменшити залежність від США та уникнути втягування у зіткнення Китаю та США щодо Тайваню. Це свідчить про те, що результати зустрічі не обнадійливі для Франції та Європи.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський. За його словами, Європа буде втягнута у протистояння між Китаєм та США, насамперед – економічно.

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Сі Цзіньпін "віддав пас" Макрону

Вігірінський зазначив, що Франція не може запропонувати свій план закінчення війни в Україні, бо перебуває у коаліції із США, які абсолютно впевнені, що переговори з Росією дадуть Кремлю можливість накопичити додаткові сили та продовжити війну в Україні.

На думку політолога, результати зустрічі Сі Цзіньпіна та Макрона є не дуже обнадійливими для Франції та Європейського Союзу.

Сі дещо познущався у своїх офіційних заявах з Макрона. Сі "віддає пас" Макрону і його здатності до дипломатії, які він проявляв щодо Путіна. Його десятки телефонних розмов не привели ні до чого,

– зауважив він.

Андрій Вігірінський припустив, що Китай не вважає Францію самостійним об’єктом зовнішньої політики, бо санкції та інші заходи синхронізуються із діями США.

"Підсумок візиту Макрона у Китай, м’яко кажучи, не обнадійливий для Франції та ЄС. Я вважаю, що заяви Макрона відображають, що Європа буде втягнута у протистояння Китаю та США, насамперед – економічно", – переконаний політолог.

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